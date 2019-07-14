Новички футбольного клуба «Зенит» Алексей Сутормин и Дуглас Сантос поделились своими впечатлениями после первого матча, сыгранного за сине-бело-голубых. Оба игрока остались довольны встречей, которая закончилась победой петербуржцев.

Сутормин и Сантос рассказали о своих впечатлениях от дебюта в «Зените»

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