Футбол

Сутормин дебютировал за «Зенит» в матче с «Тамбовом»Sports.ru вчера в 13:39

Зенит — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
46′
Артем Дзюба
48′
53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
66′
71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
74′
74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
80′
80′
Хызыр Аппаев
88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
88′
«Зенит» принимает «Тамбов» (2:1, второй тайм) в рамках 1-го тура чемпионата России. Новичок «Зенита» Алексей Сутормин вышел на замену вместо Александра Ерохина на 66-й минуте встречи. Это его первое появление в основном составе петербургского клуба.
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Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита».
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