«Зенит» принимает «Тамбов» (2:1, второй тайм) в рамках 1-го тура чемпионата России. Новичок «Зенита» Алексей Сутормин вышел на замену вместо Александра Ерохина на 66-й минуте встречи. Это его первое появление в основном составе петербургского клуба.

Сутормин дебютировал за «Зенит» в матче с «Тамбовом»

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