Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.

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Сутормин — о дебюте за «Зенит»: главное было не испортить

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