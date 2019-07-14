Футбол
Сутормин — о дебюте за «Зенит»: главное было не испортитьЧемпионат 15:04
Александр Ерохин
|46′
Артем Дзюба
|48′
|53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
|56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
|60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
|66′
|71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
|74′
|74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
|80′
|80′
Хызыр Аппаев
|88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
|88′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
27
Оздоев
5
Барриос
11
Дриусси
22
Дзюба
10
Ригони
88
Шелия
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
55
Осипенко
6
Кулик
92
Чуперка
25
Карасев
11
Муйива
77
Костюков
14
Аппаев
Тамбов
Расстановка 4‑4‑2
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.
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Сутормин и Сантос поделились впечатлениями от первого матча за «Зенит»
Телеканал Санкт-Петербург15:26
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