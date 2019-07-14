Футбол

Сутормин — о дебюте за «Зенит»: главное было не испортитьЧемпионат 15:04

Зенит — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
46′
Артем Дзюба
48′
53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
66′
71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
74′
74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
80′
80′
Хызыр Аппаев
88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
88′
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.
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Алексей Сутормин
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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