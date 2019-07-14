Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.

Спорт день за днем

Сутормин — о дебюте за «Зенит»: главное было не испортить

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