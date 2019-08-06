В первом матче третьего раунда отборочного турнира Лиги Европы "Рига" сыграла вничью с ХИКом (1:1). Главным арбитром был россиянин Кирилл Левников.

«Рига» и ХИК сыграли вничью в отборочном турнире Лиги Европы

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