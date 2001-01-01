Футбол

Сусо: «„Милан“ хочет вернуться в Лигу чемпионов»Soccer.ru 08:01

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Суперкубок Италии, Финал, вчера
Джидда, Стадион Короля Абдуллы
21′
Хакан Чалханоглу
Алекс Сандро
26′
Миралем Пьянич
44′
45′+2′
Самуэль Кастильехо
Криштиану Роналду
61′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
65′
70′
Самуэль Кастильехо
Гонсало Игуаин
71′
Лукас Пакета
Фабио Борини
74′
Франк Кессиэ
75′
Алессио Романьоли
79′
Патрик Кутроне
Андреа Конти
82′
Давиде Калабрия
Родриго Бентанкур
Федерико Бернардески
86′
87′
Рикардо Родригес
Дуглас Коста
Сами Хедира
89′
Пауло Дибала
90′+4′
Нападающий "Милана" Сусо прокомментировал поражение своей команды от "Ювентуса" в матче за Суперкубок Италии. Гнев от того, что меня там не было.
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Сусо: «Мы — „Милан“ и гордимся этим»

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Сусо: «„Милан“ хочет вернуться в Лигу чемпионов»

Soccer.ru08:01

Сусо: «Мы - „Милан“, и мы гордимся этим»

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