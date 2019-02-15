Политика
Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцевРБК 08:33
В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
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Происшествия
Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению
Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Политика
Трамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных Штатах
Введение режима ЧП позволит Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.
Обновлено в 10:58
Политика
Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго
Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
Обновлено в 11:17
Политика
Орешкин рассказал, за что его не любят в кабмине
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что его "не любят" в правительстве за позицию по оптимизации работы министерств, призывающую к пересмотру их деятельности в пользу выхода из "зоны комфорта".
Обновлено в 11:41
Политика
ЕС согласовал новые санкции против россиян
Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Автоматика остановила новейший блок Ленинградской АЭС — 2
Автоматика остановила новейший блок № 1 Ленинградской АЭС — 2, который был построен по современному российскому проекту и сдан в промышленную эксплуатацию в конце прошлого года.
Обновлено в 11:10
Происшествия
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника
В пресс-службе добавили, что смерть солдата наступила во время полевого выхода на военном полигоне.
Обновлено в 03:35
Хоккей
Команда Путина и Лукашенко выиграла в хоккей со счетом 16:1
Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в тренировочном хоккейном матче в Сочи.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие.
Обновлено в 10:35
Экономика
В Сбербанке предупредили о мошенничестве с подделкой голоса
В ближайшие полгода мошенники начнут применять программы не только для подмены номера телефона, но и для подделки голоса, заявил на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи зампред правления банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:41
Хоккей
«Ак Барс» уверенно переиграл «Автомобилист» в КХЛ
В Екатеринбурге «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Обновлено в 11:40
Кино
Владимир Машков объявил об уходе из кино
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Сургуте задержали последователей «Свидетелей Иеговы»
В Сургуте задержали последователей «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России), против них возбудили уголовное дело.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Певица Лолита возмущена размером своей пенсии
Певице Лолите Милявской в ноябре 2018 года исполнилось 55 лет, но она пока не получает никаких выплат, так как ей никак не могут подсчитать их ежемесячный размер.
Обновлено в 05:01
Экономика
Siemens и РФПИ проложат пути на Урале
ВСМ Екатеринбург — Челябинск соединит единственные российские города-миллионники, расположенные в пределах 200 км друг от друга, железнодорожной веткой длиной 209 км, сократив время в пути между городами до 1 часа 10 минут.
Обновлено в 11:03
Космос
Спутник-уборщик поймал макет космического мусора с помощью гарпуна
Во время испытаний спутник успешно захватил макет космического мусора с помощью гарпуна.
Обновлено в 09:33
Политика
США ввели санкции против министра нефти Венесуэлы
28 января США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
Обновлено в 09:57
Экономика
ПриватБанк заявил, что суд в Гааге поддержал его иск к России
Украинский ПриватБанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к России по потере активов в Крыму.
Обновлено в 09:41
Происшествия
По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из «Газпрома»
В Дагестане задержан заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела организации Курахма Магомедов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:52
Политика
Маас и Лавров обсудили строительство «Северного потока-2»
Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили аспекты строительства «Северного потока-2», урегулирование ситуации в Сирии, а также кризис на Украине.
Обновлено в 11:47
Общество
Смольный ищет советников губернатора с окладом 54 тысячи рублей
Работа оценивается в 54 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 11:48
Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости
Минтранс направил в МВД России отзыв с поддержкой установки штрафа в 500 рублей за превышение ограничения скорости движения на 10-20 километров в час.
Обновлено в 11:16
Общество
Александр Беглов уволил глав трех районов Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова, главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой и главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина.
Обновлено в 06:34
Музыка
Ургант снял пародию на поющих Дворковича и Ткачева
Телеведущий Иван Ургант снял пародию на видео, в котором экс-госслужащие поют песни в самолете.
Обновлено в 04:32
Спорт
Скелетонистка Елена Никитина стала первой на этапе Кубка мира
Обновлено в 11:20
Происшествия
Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии
Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Японские истребители сопроводили два Ту-95МС во время планового полёта
«На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии», — добавили в ведомстве.
Обновлено в 08:39
Происшествия
На мэра города Иваново совершено нападение
Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке
Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
Обновлено в 08:26