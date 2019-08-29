Экономика
Вести.Финанс«Сургутнефтегаз» стал убыточным
Объем средств "Сургутнефтегаза", размещенных на депозитах, сократился в первом полугодии на 3,4% до 2,996 трлн руб. против 3,103 трлн руб. к 1 января 2019 г. Чистый убыток "Сургутнефтегаза" по РСБУ составил в первом полугодии 37,93 млрд руб. против прибыли в размере 371,43 млрд руб. годом ранее.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:20, Вашингтон
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Уровень воды в реке близ Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров
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Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 20:16
Гаджеты
Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru 07:33
Армия и оружие
Посетителям МАКСа показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском можно было увидеть перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 27 августа в 15:12
Политика
Луценко заявил, что последний год «заставлял себя ходить на работу»
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что год "заставлял себя ходить на работу".
РИА Новости 16:20
Кино
Вышел тизер драмы «Два папы» с Энтони Хопкинсом
В Сети появился тизер драмы «Два папы», рассказывающий о последней смене глав католической церкви. Ролик публикует потоковый сервис Netflix.
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Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Политика
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн
Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал 14:59
Здоровье
Врачи рассказали про самые нелепые ошибки своих пациентов
РИА Новости 15:49
Экономика
Роскачество не считает цену вина показателем его качества
Среди потребителей бытует мнение, что дешевле 400-500 рублей качественного вина быть не может.
ПРАЙМ 20:30
Политика
Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
RT на русском 18:25
Экономика
Аналитик: Почти полсотни российских банков ждет дефолт до конца года
В ближайший год 45 российских банков ждет дефолт.
VIPerson.ru 06:33
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета 14:37
Происшествия
Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска
Московский Комсомолец 12:30
Политика
Новый спикер Рады отключил микрофон депутату за выступление на русском
Новый спикер Парламента Украины Дмитрий Разумков отключил микрофон во время выступления депутата "Оппозиционной платформы — За жизнь" Олега Волошина, так как тот начал говорить на русском языке.
Life.ru 11:38
Хоккей
Жердев перешёл в клуб ВХЛ «Рязань»
Хоккейный клуб Высшей хоккейной лиги «Рязань» заключил соглашение с двукратным чемпионом мира Николаем Жердевым.
Чемпионат 21:13
Футбол
«Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги»
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
РБК 15:20
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
RT на русском 20:29
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru 18:45
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4%
Индекс Мосбиржи вырос на 1,38% - до 2714,25 пункта, индекс РТС увеличился на 1,44% - до 1284,94 пункта, следует из данных торгов.
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Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском 18:44
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 26 августа в 19:55
Происшествия
В Ростовской области Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле
Российская газета 09:13
Гаджеты
Apple разрешила кому угодно ремонтировать свои iPhone
Как сообщает издание «Астера», новая программа получила название Independent Repair Provider Program и в ее рамках разрешается ремонтировать смартфоны Apple несертифицированным сервисным центрам.
Газета DAILY 13:24