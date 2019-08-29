Объем средств "Сургутнефтегаза", размещенных на депозитах, сократился в первом полугодии на 3,4% до 2,996 трлн руб. против 3,103 трлн руб. к 1 января 2019 г. Чистый убыток "Сургутнефтегаза" по РСБУ составил в первом полугодии 37,93 млрд руб. против прибыли в размере 371,43 млрд руб. годом ранее.

Политика Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.

Гаджеты Redmi представила смартфон Redmi Note 8 Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.

Армия и оружие Посетителям МАКСа показали уникальный Су-47 На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском можно было увидеть перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут". Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Вышел тизер драмы «Два папы» с Энтони Хопкинсом В Сети появился тизер драмы «Два папы», рассказывающий о последней смене глав католической церкви. Ролик публикует потоковый сервис Netflix.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

Футбол Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.

Экономика Роскачество не считает цену вина показателем его качества Среди потребителей бытует мнение, что дешевле 400-500 рублей качественного вина быть не может.

Политика Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.

Общество Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.

Политика Новый спикер Рады отключил микрофон депутату за выступление на русском Новый спикер Парламента Украины Дмитрий Разумков отключил микрофон во время выступления депутата "Оппозиционной платформы — За жизнь" Олега Волошина, так как тот начал говорить на русском языке.

Хоккей Жердев перешёл в клуб ВХЛ «Рязань» Хоккейный клуб Высшей хоккейной лиги «Рязань» заключил соглашение с двукратным чемпионом мира Николаем Жердевым.

Футбол «Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги» Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.

Гаджеты Apple представит новый iPhone 10 сентября Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.

Финансы Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4% Индекс Мосбиржи вырос на 1,38% - до 2714,25 пункта, индекс РТС увеличился на 1,44% - до 1284,94 пункта, следует из данных торгов.

Политика Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.