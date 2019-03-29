Экономика
«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль по РСБУ в 2018 году в 5,5 разаФинмаркет вчера в 10:38
Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали прибыль в среднем на уровне 807 млрд рублей (в диапазоне от 754 млрд рублей до 854 млрд рублей). Выручка компании увеличилась на 33% - до 1,524 трлн рублей. Таким образом, прибыль компании составляет половину выручки.
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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ в 2018 году увеличилась более чем в 5 раз
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