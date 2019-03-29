Экономика

«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль по РСБУ в 2018 году в 5,5 разаФинмаркет вчера в 10:38

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали прибыль в среднем на уровне 807 млрд рублей (в диапазоне от 754 млрд рублей до 854 млрд рублей). Выручка компании увеличилась на 33% - до 1,524 трлн рублей. Таким образом, прибыль компании составляет половину выручки.
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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ за 2018 год выросла в 5,5 раза

Finam.Ruвчера в 11:41

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ в 2018 году увеличилась более чем в 5 раз

Rambler News Serviceвчера в 10:57

Тюменский «Сибнефтемаш» в 2018г удвоил чистую прибыль по РСБУ на фоне роста выручки от продаж

Интерфакс - Россия28 марта в 01:20

«Сургутнефтегаз» увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2018 г в 5,5 раза

ПРАЙМвчера в 10:18

Денежная подушка Сургутнефтегаза выросла до 3 трлн р, прибыль - до 828 млрд р в 18г

Financial Oneвчера в 10:21

«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль по РСБУ в 2018 году в 5,5 раза

Финмаркетвчера в 10:38

«Курскпромбанку» в прошлом году удалось увеличить чистую прибыль всего лишь на 7%

Агентство Бизнес Информации27 марта в 11:02
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Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено вчера в 08:49
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика

Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол

Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Гризманн в нынешнем сезоне сыграл в 39 матчах за "Атлетико", набрав 26 очков по системе гол плюс пас (18+8).
Обновлено вчера в 16:02
Футбол

Месси скучает по противостоянию с Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Обновлено 28 марта в 16:56
Происшествия

Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву

Обновлено вчера в 09:34
Политика

Порошенко подсчитал боевые потери украинских военных в Донбассе

Обновлено вчера в 16:19
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский

27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 15:03
Транспорт

Пять станций Сокольнической линии метро Москвы закрыли для пассажиров

Станции Сокольнической линии подземки «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» закрыли для завершения строительства Большой кольцевой линии метро по 5 апреля.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле

Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
Обновлено вчера в 17:01
Наука

Что было до Большого взрыва, рассказали ученые

Некоторые ученые считают, что Большому взрыву предшествовал Большой отскок, то есть, до того, как начать расширяться, Вселенная сжималась.
Обновлено 28 марта в 03:31
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли «начал готовить» свой stand up

Накануне в Хайфе с успехом прошел концерт stand up-комика, о чем на своей странице в социальной сети Instagram написала жена Павла Ляйсан Утяшева.
Обновлено в 00:50
Энергетика

Компании «Газпром энергохолдинга» могут направить на дивиденды-2018 35% прибыли

Менеджмент "Газпром энергохолдинг" будет рекомендовать акционерам дочерних компаний утвердить дивиденды за 2018 год в размере 35% от чистой прибыли по российским стандартам бухучета (РСБУ).
Обновлено в 01:36
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Единоборства

Корешков победил Джаспера на Bellator 219

Российский боец Андрей Корешков одержал победу над американцем Майком Джаспером на турнире Bellator 219.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката

Обновлено вчера в 18:29
Хоккей

Тарасенко забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Авто

В НАМИ беспилотные автомобили «обучили» ездить колонной

В рамках первой столичной акции «Открой#Моспром», в ходе которой ведущие промышленные предприятия Москвы распахнули свои двери для зрителей, прошел показ беспилотных автомобилей.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования

На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.
Обновлено в 00:06
Гаджеты

Sony закрывает мобильное подразделение

Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Зеленский стал фаворитом британских букмекеров

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Светлана Лобода призналась, что из-за участия в шоу «Голос. Дети» у нее не хватает времени на собственных детей

Лобода выразила сожаление, что с каждым эфиром все больше детей покидает проект.
Обновлено вчера в 18:25
Космос

В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет

Обновлено в 00:36
Происшествия

Пьяный дед убил двухлетнего внука и похитил его братьев

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, сегодня днем во дворе частного дома в деревне Гагарка под Заречным было обнаружено тело мальчика 2017 года рождения с признаками насильственной смерти, а из дома пропал дедушка погибшего вместе с двумя другими своими внуками – 5 и 7 лет.
Обновлено вчера в 10:50
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