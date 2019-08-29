Экономика
Вести.Финанс«Сургутнефтегаз» стал убыточным
Объем средств "Сургутнефтегаза", размещенных на депозитах, сократился в первом полугодии на 3,4% до 2,996 трлн руб. против 3,103 трлн руб. к 1 января 2019 г. Чистый убыток "Сургутнефтегаза" по РСБУ составил в первом полугодии 37,93 млрд руб. против прибыли в размере 371,43 млрд руб. годом ранее.
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