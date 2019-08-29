Экономика
Интерфакс«Сургутнефтегаз» сообщил о 15,5 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года "Сургутнефтегаз" получил 15,5 млрд рублей убытка по МСФО против 390 млрд рублей прибыли годом ранее.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:39, Вашингтон
Происшествия
В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Политика
Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
Lenta.ru 07:49
Политика
Сущенко этапировали из колонии в Москву
Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
Газета.Ru 10:15
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Футбол
«Спартак» сыграет ответный матч с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
REGNUM 04:54
Авто
У АвтоВАЗа сменился поставщик моторного масла
В середине августа 2019 года официальные дилеры российской компании «АвтоВАЗ» начали получать моторное масло в новых канистрах.
Автоновости дня 03:01
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Происшествия
Экс-чемпиона UFC нокаутировали в драке на улице
Экс-чемпион UFC американец Би-Джей Пенн стал участником конфликта в баре, который завершился дракой на улице.
Российская газета 01:44
Автоспорт
Райкконен перед Гран-при Бельгии сообщил, что получил травму ноги
Финский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Ромео" Кими Райкконен перед Гран-при Бельгии рассказал, что получил травму ноги, об этом сообщает autosport.com.ru.
РИА Новости 09:13
Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Политика
Верховная рада Украины нового созыва начала свою работу
Парламентская газета 03:33
Энергетика
Миллер пообещал повысить рабочим «Газпрома» зарплаты на 15%
В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс 05:48
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
Суть событий 08:13
Политика
В ФСВТС заявили, что Россия и Индия решили вопрос с авансом за С-400
Россия и Индия решили вопрос с авансом по контракту на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
RT на русском 05:29
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском 10:04
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Авто
Aptera готовит электрокар с запасом хода на 1000 миль
Аккумуляторы будут варьироваться от 40 до 100 кВт-ч, что в аэродинамическом легком автомобиле (версия на 60 кВт-ч будет весить около 1800 фунтов) обеспечит автомобилю в максимальной конфигурации запас хода до 1000 миль (1600 км). Aptera все еще находится на ранних стадиях своей второй жизни.
SpeedMe 08:26
Футбол
Левандовски продлил контракт с «Баварией»
Спорт-Экспресс 10:14
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55