Экономика
Интерфакс«Сургутнефтегаз» сообщил о 15,5 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года "Сургутнефтегаз" получил 15,5 млрд рублей убытка по МСФО против 390 млрд рублей прибыли годом ранее.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:21, Вашингтон
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