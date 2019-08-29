Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Сургутнефтегаз» сообщил о 15,5 млрд рублей полугодового убытка

В I полугодии 2019 года "Сургутнефтегаз" получил 15,5 млрд рублей убытка по МСФО против 390 млрд рублей прибыли годом ранее.
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