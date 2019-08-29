Экономика
Интерфакс«Сургутнефтегаз» сообщил о 15,5 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года "Сургутнефтегаз" получил 15,5 млрд рублей убытка по МСФО против 390 млрд рублей прибыли годом ранее.
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Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия вчера в 08:22
Политика
Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о радикальных изменениях, которые произошли в ее личной жизни. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:03
Армия и оружие
Вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии состоится в начале сентября
Операция по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии назначена на начало сентября.
Российская газета вчера в 22:40
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Спасатели эвакуировали двоих немецких альпинистов с Эльбруса
В горах Кабардино-Балкарии туристам из Германии понадобилась помощь спасателей. У альпинистов были зафиксированы симптомы горной болезни.
Российская газета вчера в 19:01
Политика
Дело о хищениях в Ново-Огарёво вернули в прокуратуру
Третий окружной военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию в резиденции президента в Ново-Огарёво.
News.ru вчера в 21:28
Футбол
Португалия вплотную приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам раундов плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в рейтинге ассоциаций УЕФА Португалия сократила отставание от России до 0,667 балла.
Матч ТВ вчера в 19:16
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Шоу-бизнес
Певица Наргиз раскрыла, кто управляет лейблом Макса Фадеева
Певица отметила, что именно так из лейбла выжили Юлию Савичеву, Кристину Кошелеву и вообще — "те, кто талантливее, красивее, моложе, в этом лейбле не задерживались" Ранее сообщалось, что конфликт между Фадеевым и Наргиз произошел летом.
URA.Ru вчера в 16:24
Культура
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Здоровье
В Минздраве назвали законы правильного питания
«Первый - закон соответствия энергетической ценности рациона и затрат организма», - сказал эксперт.
Соловей.инфо вчера в 02:26
Армия и оружие
Йемен обвинил ОАЭ в нанесении авиаударов по правительственным войскам
МИД Йемена обвинил дислоцированных в Йемене эмиратских военных в нанесении авиаударов по правительственным войскам на юге Йемена, что привело к гибели военнослужащих и гражданских лиц, потребовал от СБ ООН осудить это нападение.
РИА Новости вчера в 07:01
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Общество
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября
Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
Вести.Ru вчера в 22:08
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Происшествия
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
РБК вчера в 23:46
Политика
Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги
Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Российская газета вчера в 21:34
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Экономика
Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты
Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тыс. человек в год, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
BFM.ru вчера в 22:11
Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
Известия вчера в 23:52
Финансы
Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла
В России увеличилась просроченная задолженность по кредитам среди физических лиц.
Вести.Ru 00:02
Здоровье
Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
Политика
Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
RT на русском вчера в 18:25
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 28 августа в 20:49
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Авто
Кроссовер Aion LX обещает до 650 км на одной зарядке
Например, седан Aion S с колесной базой 2750 мм имеет сзади простую «балку», но у кроссовера LX — 2920 мм между осями и задняя многорычажка.
Авторевю вчера в 14:24
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.
РБК 00:00
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском 28 августа в 18:13
Космос
На иранском космодроме взорвалась ракета
Московский Комсомолец вчера в 19:37
Футбол
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Lenta.ru вчера в 16:56