Экономика
Интерфакс«Сургутнефтегаз» сообщил о 15,5 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года "Сургутнефтегаз" получил 15,5 млрд рублей убытка по МСФО против 390 млрд рублей прибыли годом ранее.
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ППГХО в I полугодии снизило чистый убыток по МСФО в 5,4 раза на фоне роста выручки от продажи урана и угля
Интерфакс - Россиявчера в 03:25
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Политика
Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.
ТАСС 03:58
Политика
На Украине ждут самолет с переданными Россией заключенными
На Украине ждут самолет с переданными российской стороной в рамках обмена удерживаемыми лицами.
Московский Комсомолец вчера в 22:23
Армия и оружие
Трамп объявил о создании космических войск
Президент США Дональд Трамп сообщил о старте работы космического командования США и создании космических войск.
Газета.Ru вчера в 16:58
Армия и оружие
Китайскую военную технику заметили в Барнауле
Катунь 24 вчера в 23:07
Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Общество
КРТИ запросил 5,8 млрд рублей на ремонт дорог в Петербурге
Невские Новости 04:13
Происшествия
Неизвестный расстрелял собак из ружья в Новой Буре
В полицию обратился местный житель, он заявил, что неизвестный мужчина приехал на квадроцикле в населенный пункт, достал оружие и расстрелял двух псов, сделав не менее пяти выстрелов.
Ivbg.ru 04:41
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Шоу-бизнес
38-летняя Дарья Жукова похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом
38-летняя Дарья Жукова и 34-летний Ставрос Ниархос долгое время скрывали отношения.
RuNews24.ru 03:33
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Политика
В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига
Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.
Гражданские силы.ру 27 августа в 05:29
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Авто
Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России
CarsWeek.ru вчера в 12:13
Происшествия
СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве
Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.
RT на русском 04:24
Культура
Конкурс имени Андрея Стенина готов объявить победителей 2019 года
О конкурсе Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
РИА Новости 04:29
Политика
Южная Осетия обсудит с грузинской делегацией ситуацию на границе
Напомним, 28 августа МИД расценил предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии и заявил, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты контрмеры по защите территориальной целостности и обеспечению безопасности граждан Южной Осетии.
REGNUM вчера в 04:30
Политика
Россия примет участие в церемонии подписания соглашения США и талибов
Кабулов отметил, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад должен согласовать документ с талибами, после чего он поедет в Кабул для встречи с руководством Афганистана, а затем уже может быть назначена дата подписания соглашения.
RT на русском 04:38
Происшествия
Правоохранители пришли с обыском в офис «МРСК Сибири» в Красноярске
Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «МРСК Сибири» в Красноярске и проверяют документацию, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 04:30
Футбол
Сергей Семак: «Есть шанс, что Дриусси сыграет со „Спартаком“»
В воскресенье, 1 сентября, в 19:00 в Москве «Зенит» в матче 8-го тура чемпионата России сыграет со «Спартаком», своим принципиальным соперником.
Петербургский дневник 04:48
Шоу-бизнес
Лолита похудела из-за расставания с мужем
Певица Лолита Милявская сбросила вес на фоне стресса из-за разрыва с супругом.
News.ru вчера в 18:38
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия 28 августа в 20:42
Здоровье
В Минздраве заявили о потребности тысяч детей во «Фризиуме»
Потребность в препарате "Фризиум" испытывают от двух до трех тысяч детей в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Москва 24 вчера в 09:55
Авто
Гибридный Mini Countryman получил увеличенную тяговую батарею
Премьеру на широкой публике отпразднует первый массовый электромобиль бренда, Mini Cooper SE, а кроме того, впервые будет представлен улучшенный гибрид Mini Cooper S E Countryman All4.
Драйв 03:13
Здоровье
В хирургическом отделении Трехгорного увольняются все врачи
Ранее заявление об увольнении написал заведующий отделением.
Доступ1 вчера в 07:08