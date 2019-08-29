Экономика
Rambler News Service«Сургутнефтегаз» получил 15 млрд убытка в первом полугодии
Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил в январе — июне 2019 года 15,52 млрд рублей против чистой прибыли в размере 390 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
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ППГХО в I полугодии снизило чистый убыток по МСФО в 5,4 раза на фоне роста выручки от продажи урана и угля
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Первый матч завершился победой «Браги» со счетом 1:0. Читайте также: Зелимхан Бакаев: «Спартак» готов к игре с «Брагой» и настроен только на победу Олег Кононов: Понимаю, как обыграть «Брагу», должны понимать и игроки «Спартака»
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В Турецком городе Аланья при купании в бассейне серьезно пострадала 19-летняя студентка из Москвы.
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О конкурсе Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
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Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее.
Газета.Ru 05:11
Экономика
Чистый убыток IRC за I полугодие вырос в 1,6 раза
Чистый убыток IRC Ltd. (производитель железной руды на Дальнем Востоке) по итогам первого полугодия 2019 года составил 25,224 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (15,637 миллиона), следует из сообщения компании.
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Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
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В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
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"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с 65-летием", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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Более 150 нелегальных мигрантов в пятницу утром прорвались через границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники.
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