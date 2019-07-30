Экономика
«Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в первом полугодииРБК вчера в 10:56
Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за первое полугодие 2019 года составил 37,93 млрд руб. против прибыли в 371,43 млрд руб. годом ранее, следует из материалов компании. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 11,2%, до 799 млрд руб.
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Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за полугодие сократился до 37,93 млрд руб
Финмаркетвчера в 07:49
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Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК РФ видео допроса.
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Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
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Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ
Иск Национального комитета Демократической партии США против России о "вмешательстве" в американские выборы отклонен окружным судом.
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Авто
Что нужно знать о ГБО в автомобиле
Обновлено 29 июля в 23:22
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
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Авто
Changan CS35 Plus получил рублевые прайсы
Российское представительство Changan «рассекретило» стоимость нового кроссовера Changan CS35 Plus, продажи которого начнутся уже 5 августа.
Обновлено в 01:05
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
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Первая Diablo теперь доступна в браузере
Как пишет портал PC Gamer, её может запустить любой желающий. В бесплатной версии доступно 2 первых подземелья и один класс персонажей.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Технологии
У легальных онлайн-кинотеатров появится специальная метка
Легальные онлайн-кинотеатры вскоре можно будет легко отличить от пиратских сайтов — в поисковиках у официальных площадок появится специальная отметка.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
На Крите произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Крит, информация о пострадавших или ущербе не поступала, сообщает греческое государственное телевидение (ЭРТ) со ссылкой на данные афинского Геодинамического института.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Экономика
Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России
Аналитики подсчитали, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.
Обновлено в 03:34
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Политика
Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко считает, что угрозы «нового Чернобыля» из-за утечки вредных веществ с предприятия «Усольехимпром» не существует.
Обновлено в 02:13
Здоровье
Перинатальный центр в Гатчине закрывается на месяц
Будущим родителям Ленинградской области, ожидающим скорого прибавления семейства, стоит учесть, что с полуночи 7-го августа и до 9.00 9 августа 2019 года акушерский и педиатрический стационары гатчинского перинатального центра принять их не смогут.
Обновлено вчера в 09:16
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Шеннон Эмери Ли, дочь Брюса Ли и Линды Ли Кэдвелл, младшая сестра актера Брэндона Ли, подвергла критике Квентина Тарантино.
Обновлено вчера в 11:21
Кино
Режиссер «Маски» рассказал, кто соперничал с Камерон Диаз за роль Тины
Обновлено вчера в 10:57
Кино
Этот знаменитый человек родился 31 июля
Как сообщает ToDay News Ufa, 31 июля родился Луи де Фюнес, французский киноактер, один из величайших комиков 20-го столетия Он родился 31 июля 1914 года в городе Курбевуа, в семье испанских аристократов из Севильи.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Кличко записал видеообращение к Зеленскому
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook опубликовал видеообращение с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений главы президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 17:19