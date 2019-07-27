Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за первое полугодие 2019 года составил 37,93 млрд руб. против прибыли в 371,43 млрд руб. годом ранее, следует из материалов компании. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 11,2%, до 799 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в первом полугодии

Экономика Росстат назвал средний размер пенсий в России в июне 2019 года По данным ведомства, средний размер пенсии в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей. Это на 6,2% больше, чем в июне 2018 года.

Финансы Что скажет Федрезерв: биржи США замерли в ожидании решения по ставке Почти нейтральная динамика объясняется тем, что трейдеры выжидают решения Федеральной резервной системы США об уровне базовой процентной ставки.

Авто УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

Происшествия В Самаре загорелись два частных дома Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Глава МИД Турции: покупка у России С-400 не влияет на отношения с НАТО Во вторник, 30 июля МИД Турции распространил выступление министра внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу, в котором он заявил, что приобретение российских С-400 не влияет на взаимоотношения Турции и НАТО.

Автоспорт Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.

Гаджеты Петербургских программистов обвинили в создании вируса-шпиона Канада обвинила петербургских программистов в создании вируса под названием Monokle для смартфонов на базе операционной системы Android.

Политика В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.

Общество Правительство РФ утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении списка потенциально опасных пород собак.

Политика Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Политика Затраты на создание русскоязычного канала оценили на Украине Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар оценила затраты на создание всемирного русскоязычного канала Украиной.

Авто Пикапы Lada 4x4 начали использовать в ВДВ Стоит отметить, что речь идет не о гражданских внедорожниках, а о полурамных пикапах ВИС-234600 «Рысь», которые специально для российской армии получили повышенный клиренс, колеса увеличенного диаметра с глубоким протектором, блокировки переднего и заднего дифференциалов и усиленный задний мост.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Общество Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.

Политика Премьер-министры Великобритании и Ирландии обсудили Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, главной темой которых стала ситуация вокруг Brexit.

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Общество Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.

Кино В сети появился дебютный трейлер фильма «Маяк» с Робертом Паттинсоном В апреле создатели черно-белого хоррора «Маяк» порадовали поклонников Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо первыми кадрами.

Финансы Курс евро поднялся выше 71 рубля Курс евро на торгах во вторник, 30 июля, поднялся выше отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Хоккей «Тампа» обменяла Кэллахана в «Оттаву» «Тампа» обменяла нападающего Райана Кэллахана в «Оттаву». «Лайтнинг» получили вратаря Майка Кондона и выбор в шестом раунде драфта-2020.

Политика Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.

Политика Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.