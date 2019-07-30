Экономика

«Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в первом полугодииРБК вчера в 10:56

Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за первое полугодие 2019 года составил 37,93 млрд руб. против прибыли в 371,43 млрд руб. годом ранее, следует из материалов компании. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 11,2%, до 799 млрд руб.
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«Сургутнефтегаз» получил 37,93 млрд рублей убытка по РСБУ в I полугодии

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«Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в первом полугодии

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URA.Ruвчера в 11:57

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Финмаркетвчера в 07:49

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Интерфаксвчера в 07:45

«Сургутнефтегаз» в I полугодии получил 38 млрд руб убытка по РСБУ против прибыли год назад

ПРАЙМвчера в 07:35
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
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