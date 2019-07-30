Экономика
«Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в первом полугодииРБК вчера в 10:56
Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за первое полугодие 2019 года составил 37,93 млрд руб. против прибыли в 371,43 млрд руб. годом ранее, следует из материалов компании. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 11,2%, до 799 млрд руб.
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Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за полугодие сократился до 37,93 млрд руб
Финмаркетвчера в 07:49
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Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
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Американская компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового планера, который может оснащаться разным вооружением.
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Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
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Экономика
«Восточный» подал иск к Evison Holdings и Калви на 9,8 млрд рублей
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Обновлено вчера в 12:12
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Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
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Обновлено вчера в 14:56
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Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Новый Hyundai Creta впервые засняли днем
Уже в августе новый паркетник Hyundai Creta/ix25 выйдет на автомобильный рынок Китая, кроссовер 2020-го года по своим габаритам останется таким же, как его предшественник, однако получит обновленный экстерьер и оснащение.
Обновлено вчера в 23:30
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Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что будет стараться сократить оборонный бюджет страны.
Обновлено в 00:34
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Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза
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Обновлено вчера в 13:48
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Обновлено вчера в 17:35
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На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совбеза, посвященном ситуации в Сирии.
Обновлено вчера в 14:14
Гаджеты
Материнская плата Biostar X570GT позволяет создать компактный ПК
Компания Biostar анонсировала материнскую плату X570GT, предназначенную для построения компьютеров на основе процессоров AMD в исполнении Socket AM4.
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Украинских моряков могут отпустить на родину до октября
Расследование дела украинских моряков завершено "Личное поручительство – форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях", - объясняет Полозов.
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Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
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Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова
Смена руководства не повлияет на работу ярославского театра драмы имени Волкова, он работает в штатном режиме, план на сезон полностью сформирован, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Задержали подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве, передает РИА "Новости".
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Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
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Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
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