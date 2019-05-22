Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООНRT на русском 21:52
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
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Глава минздрава Украины посоветовала ВОЗ отказаться от финансирования из России
Московский Комсомолец22:12
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:53, Ашберн
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Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву
Обновлено в 08:04
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено в 19:16
Здоровье
Сотрудники республиканского медико-генетического центра в Махачкале отказываются переезжать в здание Перинатального центра
Генетики отказываются переезжать в здание Перинатального центра и считают, что это нанесёт ущерб лабораторной службы.
Обновлено в 16:35
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
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Происшествия
Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо
Обновлено в 20:47
Футбол
Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет удержать в команде полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью
Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено в 13:44
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено в 22:12
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:47
Политика
Мэй предлагает парламенту проголосовать за новый референдум по Brexit
Правительство Терезы Мэй предложит парламенту проголосовать по вопросу о проведении повторного референдума по Brexit, 21 мая передает агентство Associated Press.
Обновлено в 13:12
Хоккей
Тарасенко вошел в историю «Сент-Луиса»
Ранее сообщалось, что Тарасенко стал второй звездой дня НХЛ.
Обновлено в 22:15
Хоккей
Реакция шведских СМИ на разгром от России: «Шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде»
Шведское издание Ekuriren после поражения сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что у шведской команды теперь меньше шансов на победу в турнире.
Обновлено в 21:10
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено в 13:31
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Представитель Центробанка подтвердил, что ЦБ «обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет РГ.
Обновлено в 21:33
Происшествия
В Индонезии полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Полиция Индонезии применила слезоточивый газ для разгона протестной демонстрации перед зданием агентства по наблюдению за выборами в столице страны Джакарте, сообщает Jakarta Globe.
Обновлено в 21:26
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Ляшко и Геращенко назвали дату досрочных выборов в Верховную Раду
Лидер "Радикальной партии" уже не сомневается, что 22 мая президент Украины подпишет указ о роспуске ВРУ, а значит 22 июля должны состояться досрочные выборы в Парламент.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне
Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Политика
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и Белоруссии
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести антидемпинговые пошлины в отношении цементных клинкеров и портландцемента, ввозимых из России, Белоруссии и Молдавии.
Обновлено в 17:20
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05