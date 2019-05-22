Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООНRT на русском вчера в 21:52
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава минздрава Украины посоветовала ВОЗ отказаться от финансирования из России
Московский Комсомолецвчера в 22:12
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 00:23, Ашберн
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено вчера в 22:12
Театры
Лариса Луппиан официально назначена худруком Театра имени Ленсовета
Народная артистка Российской Федерации Лариса Луппиан сегодня назначена художественным руководителем СПб ГБУК «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета».
Обновлено вчера в 09:27
Футбол
Варан заявил о намерении остаться в «Реале»
Защитник «Реала» Рафаэль Варан подчеркнул, что рассчитывает начать следующий сезон в мадридском клубе.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром
В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В понедельник, 20 мая, в пригороде Оренбурга были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено 20 мая в 07:42
Хоккей
«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли
«Сент-Луис» выходит в финал плей-офф НХЛ в четвертый раз.
Обновлено вчера в 23:24
Культура
Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте
Обновлено вчера в 23:02
Хоккей
Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Во вторник, 21 мая завершилась игра сборной России против сборной Швеции в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
Движение поездов Московского метрополитена полностью восстановлено
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Смерч в Польше разрушил более сотни зданий
Недалеко от польского Люблина в районе Войцехов прошел сильный смерч. Стихия привела к разрушению 120 зданий, в том числе 42 жилых домов.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»
Обновлено вчера в 15:01
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей
МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
Обновлено 20 мая в 08:57
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев получит платья из гардероба Юлии Началовой
Несколько платьев Началовой стали бы отличной находкой для его коллекции. Родители Юлии уже выразили свое согласие.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Законопроект о продлении «дачной амнистии» одобрен
Абрамченко прокомментировала продление "дачной амнистии" тем, что многие собственники таких участков не успели их зарегистрировать до окончания срока действия упрощенного периода.
Обновлено вчера в 05:42
Космос
На космодром Восточный доставили спутник «Метеор-М» №2-2
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 03:11
Здоровье
Настоящий врач дал советы, как распознать лжеврача
Сотрудники МВД России закрыли сети «медицинских клиник», которые навязывали гражданам дорогостоящие процедуры.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
Обновлено 20 мая в 08:35
Хоккей
Реакция шведских СМИ на разгром от России: «Шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде»
Шведское издание Ekuriren после поражения сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что у шведской команды теперь меньше шансов на победу в турнире.
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
Слуцкий: раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Гронингеном» (3:1), благодаря которой его клуб вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», совершавший рейс из Нового Уренгоя в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранных шасси, сообщает пресс-служба МЧС РФ по ЯНАО.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
На Алтае подтопило село Чарышское
Обновлено вчера в 23:50
Технологии
Почтовая служба США начала испытания беспилотных грузовиков
Фото: iStock Американская почта начала первый этап испытаний доставки отправлений с помощью беспилотных грузовиков.
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие
ОАК опроверг информацию о переносе из Новосибирска производства Су-34
Обновлено вчера в 20:54
Игры
American Fugitive начинает войну с копами на РС и PS4
American Fugitive уже вышла в Steam (348 рублей), а также на PS4 (1399 рублей или 1119 для владельцев подписки).
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
Глава Минтруда сообщил об увеличении МРОТ
Глава Минтруда Максим Топилин заявил об увеличении минимального размера оплаты труда.
Обновлено 20 мая в 12:40