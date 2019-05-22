Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООНRT на русском вчера в 21:52
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
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Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
В центре Москвы провалился грунт
На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.
Обновлено в 03:03
Экономика
S7: Возможности авиаперевозчиков России сдерживать цены исчерпаны
Авиаперевозчики России больше не смогут сдерживать цены, если меры господдержки отрасли не будут усилены.
Обновлено в 02:54
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
«Галатасарай» заинтересован в аренде Влашича
Выступающий на правах аренды за ЦСКА полузащитник «Эвертона» Никола Влашич может стать игроком «Галатасарая».
Обновлено в 03:11
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Гаджеты
Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15
Сообщается, что наверняка там будет представлен 12-ядерный чип, а вот анонс 16-ядерной флагманской модели компания AMD может отложить.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Зеленский намерен провести референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести референдум о формате переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 15:43
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено вчера в 08:30
Гаджеты
Россияне начали активно распродавать смартфоны Huawei
Эксперты сообщают, что россияне начали активно продавать смартфоны Huawei.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу
20 мая людей эвакуировали с Эйфелевой башни из-за мужчины, карабкавшегося по ее внешним конструкциям.
Обновлено в 02:46
Общество
Мошенники разработали новую схему для обмана пользователей Facebook
Мошенники придумали новый способ вымогать деньги. Своих жертв они запугивают последствиями содействия террористам.
Обновлено в 02:41
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Обновлено вчера в 11:31
Экономика
ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»
В Центральном банке России (ЦБ) обсуждают возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за изготовление предметов, имитирующих банкноты и монеты Банка России.
Обновлено в 02:34
Общество
Комиссия кабмина одобрила закон о продлении дачной амнистии
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о продлении до 1 марта 2020 года дачной амнистии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах
Отечественная телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах, о чем рассказала фолловерам в Instagram.
Обновлено вчера в 03:43
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие
CNBC: США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:52
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено 20 мая в 13:17
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Компенсации убытков за простой самолетов 737 Max потребовали в Китае
Китайские авиакомпании Air China и China Southern потребовали от Boeing компенсации за простой самолетов 737 МАХ.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны
Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Парубий заявил, что роспуск Рады оспорят в Конституционном суде
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде.
Обновлено в 03:12
Политика
Зеленский назначил пятерых заместителей главы Администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Охранник одного из магазинов в «Зимней вишне» не выпускал людей
Охранник одного из магазинов на втором этаже торгового центра "Зимняя вишня" в городе Кемерово во время пожара запер двери и не выпускал людей.
Обновлено в 03:21
Гаджеты
Apple чуть было не купила Tesla
Обновлено вчера в 13:59