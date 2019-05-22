Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООНRT на русском вчера в 21:52

Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».

Политика Кто возглавит партию Зеленского, рассказали в Киеве Замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что партию "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную раду может возглавить представитель штаба украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Кино Фонд кино получит 1 млрд рублей на создание семейных и детских фильмов Минкульт выделит из Резервного фонда правительства в текущем году 1 млрд рублей на поддержку отечественных фильмов для детской и семейной аудитории.

Общество Улюкаев решил развестись с женой Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.

Культура Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» «Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.

Хоккей Хоккеисты сборной России обыграли шведов в матче чемпионата мира Российская команда выиграла все семь встреч на групповом этапе и стала первой в группе В. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой США, которая заняла четвертое место в группе А.

Кино Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Армия и оружие Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.

Армия и оружие Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Политика Зеленский созвал внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады. Об этом сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Политика На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.

Экономика ЦБ запретит банкноты «банка приколов» Регулятор планирует предложить ввести административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые похожи на билеты Банка России.

Политика МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Политика Ляшко признался, что он сказал Зеленскому на инаугурации Лидер Радикальной партии, депутат Верховной рады Олег Ляшко считает, что команда нового президента Украины Владимира Зеленского первым делом попробует отменить закон об украинском языке.

Энергетика Кавказ задолжал за газ миллиарды рублей Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.

Происшествия В Ульяновске «заминировали» все торговые центры, аэропорт и автовокзал Как сообщил 73online.ru достоверный источник, в 15.45 поступило сообщение о взрывных устройствах в городских торговых центрах, аэропорту и автовокзале.

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Гаджеты Huawei лишат процессоров для новых смартфонов Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.

Общество Гидрометцентр пообещал россиянам теплое начало лета Начало лета на большей части территории России будет теплым, столбики термометров покажут среднюю температуру выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Энергетика Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США Сегодня цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США.