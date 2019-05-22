Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООНРИА Новости вчера в 20:39

Премьер Украины Владимир Гройсман выступал в защиту и.о. главы Минздрава. В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
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Глава Минздрава Украины попросила ООН исключить Россию из Совбеза

РБКвчера в 23:10

Супрун потребовала выгнать Россию из Совбеза ООН

Газета.Ruвчера в 22:58

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

РИА Новостивчера в 20:39

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

RT на русскомвчера в 21:52

«Доктор Смерть» призвала выгнать Россию из Совбеза ООН

ФАНвчера в 21:27

ООН посоветовали выгнать Россию из Совбеза

News.ruвчера в 21:25

Глава минздрава Украины посоветовала ВОЗ отказаться от финансирования из России

Московский Комсомолецвчера в 22:12
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Происшествия

Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков

В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Баскетбол

«Торонто» одолел «Милуоки» и сравнял счет в серии

«Торонто Рэпторс» дома обыграл «Милуоки Бакс» в четвертом матче серии финала Восточной конференции НБА - 120:102.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля

Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
Обновлено в 01:16
Политика

Помощник экс-вице-канцлера Австрии полагает, что его могли одурманить

Доверенное лицо экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, бывший член Австрийской партии свободы Йоханн Гуденус заявил в интервью агентству APA, что в ходе встречи, запечатленной на попавшей в распоряжение СМИ скандальной видеозаписи, он был жертвой, и сговорчивым его могли сделать благодаря одурманивающему средству.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Обновлено вчера в 22:26
Хоккей

Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева

20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
Культура

Участница реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте

Обновлено в 01:50
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Обновлено вчера в 14:55
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Гендиректор компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что появление нового российского электромобиля Zetta запланировано на декабрь.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Замгубернатора Ростовской области задержан после обыска

Обновлено вчера в 04:11
Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от обновлений Android

Владельцы смартфонов Huawei в ближайшее время могут столкнуться с большой проблемой: их гаджеты на Android перестанут получать обновления.
Обновлено 20 мая в 04:09
Политика

В Абхазии оппозиции передано предложение президента по выборам

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария передал главам штаба Общенационального движения по защите государственности Теймуразу Хишбе, депутату парламента Дмитрию Дбару и экс-главы МИД Сергею Шамбе предложение президента Рауля Хаджимбы, касающееся проведения выборов в республике.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Подельница Захарченко помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей, сообщила прокурор в Останкинском суде Москвы.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Вылетевший в Шереметьево самолет «Эйр Астана» вернулся из-за техпричин

Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан — Москва (Шереметьево), по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

В Польше смерч разрушил более 100 домов

Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых были 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Глава администрации Зеленского пообещал России политику «кнута и пряника»

Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, с чем связан призыв к США ужесточить антироссийские санкции.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

КНДР сочла Байдена слабоумным из-за слов о Ким Чен Ыне

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало бывшего вице-президента США Джо Байдена слабоумным из-за его высказываний в адрес северокорейских руководителей.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Застрявшая в московском метро пассажирка рассказала о произошедшем

Одна из пассажирок поезда, застрявшего в московском метро, рассказала о происходившем в составе во время остановки.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Грунт провалился в центре Москвы

Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Транспорт

Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин

Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.
Обновлено вчера в 17:02
Наука

Уральские ученые спрогнозировали глобальное похолодание

Обновлено в 01:15
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Эль Фаннинг упала в обморок на ужине в Каннах

Эль Фаннинг упала в обморок на ужине во время Каннского кинофестиваля.
Обновлено вчера в 06:55
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Новинку оснастят восемью удобными креслами с кожаной отделкой, четырёхрычажной задней подвеской, полным набором систем Toyota Safety Sense и единственным мотором — турбодизелем неизвестной мощности и объёма.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек

Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 01:23
Технологии

Group-IB заблокировала 180 000 пиратских ссылок на «Игры престолов»

Group-IB только за последние за последние четыре года заблокировала более 180 000 пиратских ссылок на сериал «Игры престолов», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 11:39
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Ульяна Супрун
Украинский общественный деятель
Украинский общественный и государственный деятель, с 22 июля 2016 года - исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины.
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