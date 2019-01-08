Происшествия

Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в Камбодже
REGNUM
16:45

Двое петербуржцев — муж и жена — скончались в Камбодже. Смерть российских граждан подтвердил заведующий консульским отделом дипмиссии РФ в Камбодже Евгений Заболотный, сообщает портал 78.ru. Тела мужчины и женщины нашли 4 января в съемном жилье.
REGNUM16:45
с чего всё началось

В консульстве подтвердили смерть в Камбодже двух туристов из Петербурга

Заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Евгений Заболотный подтвердил 78.ru, что в этой стране найдены мёртвыми двое петербуржцев. Сообщение о гибели супругов появилось в соцсетях. Лилия и её муж Виктор некоторое время назад приехали в Камбоджу на отдых.
78.ru05:55

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В СМИ назвали предварительную причину смерти петербургской пары в Камбодже

Gazeta.SPb17:35

«Билет в один конец»: Петербуржец отправил перед смертью отцу СМС из Камбоджи

Пятый канал13:15

В Камбодже погибла семейная пара из Петербурга

АиФ Санкт-Петербург09:05

Семейная пара из Петербурга погибла в Камбодже

Мойка7810:45

Туристы из Петербурга погибли на отдыхе в Камбодже

Петербургский дневник08:18

Предварительной причиной смерти семейной пары из Петербурга называют сердечный приступ

Невские Новости07:41

Знакомая погибших в Камбодже петербуржцев: Они умерли от аптечного спирта

78.ru10:53
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Экономика

В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:54
Армия и оружие

Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34

Министерство обороны России получило 30 танков Т-34 от оборонного ведомства Лаоса.
Обновлено в 18:55
Политика

В сенате США заблокировали закон о санкциях против России

Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено в 19:41
Политика

Трамп выступил с обращением к нации о кризисе на границе

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания его политических противников-демократов одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 21:36
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено в 12:40
Политика

Конгрессмены призвали отложить снятие санкций с активов Дерипаски

Что еще известно: 6 апреля Министерство финансов США ввело санкции в отношении российских бизнесменов, сотрудников государственных компаний и чиновников.
Обновлено в 18:18
Происшествия

Российский робот попал под колеса беспилотника в США

Автомобиль Tesla, управляемый в режиме автопилота, сбил российского робота Promobot.
Обновлено в 14:45
Политика

Трамп намерен обсудить шатдаун с лидерами конгресса США

Президент США Дональд Трамп в телеобращении к американцам заявил, что пригласил лидеров конгресса США на встречу, чтобы возобновить работу правительства.
Обновлено в 22:05
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено в 19:53
Политика

Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили

Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено в 14:39
Общество

Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет

Как отмечает ТАСС, Браун стала старейшей жительницей Соединенных Штатов 9 мая прошлого года.
Обновлено в 19:56
Политика

Роскосмос отреагировал на информацию об отказе от диалога с NASA

Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал информацию о возможном выходе корпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.
Обновлено в 20:34
Политика

В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид Порошенко

Обновлено в 18:18
Политика

На Украине советскому локомотиву пришлось вытаскивать американский тепловоз

Американский тепловоз General Electric, поставленный Украине из США, застрял на одном из участков железной дороги, из-за чего ему на помощь был отправлен старый советский тепловоз, об этом в своем Facebook написал бывший заместитель министра инфраструктуры страны Александр Кава.
Обновлено в 21:28
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено в 20:42
Происшествия

Сестре погибшей в Магнитогорске отказали в компенсации

Сестре пенсионерки, погибшей в Магнитогорске, отказали в выдаче материальной помощи от государства.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Yomiuri: Япония купит необитаемый остров для переноса туда учений палубной авиации США

Министерство обороны Японии решило купить за 16 млрд иен (более $147 млн) необитаемый остров Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны, чтобы перенести туда массированные учения палубных самолетов с авианосцев ВМС США.
Обновлено в 20:58
Авто

Названы самые популярные в РФ машины с механической коробкой передач

Обновлено в 07:30
Политика

Япония хочет поддержки США для заключения мирного договора с Россией

Токио рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией, так как это станет противовесом растущему влиянию Китая, заявил Кацуюки Каваи – специальный помощник по внешней политике председателя Либерально-демократической партии, премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 22:15
Происшествия

Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео

Обновлено в 10:27
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в Камбодже

Тела мужчины и женщины нашли 4 января в съемном жилье. Официальная причина смерти пока не названа.
Обновлено в 16:45
Политика

Палата общин ограничила полномочия кабмина Британии

Палата общин парламента Великобритании проголосовала за ограничение полномочий правительства страны в случае Brexit без сделки.
Обновлено в 16:41
Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорт РФ ожидает визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) за базой данных московской антидопинговой лаборатории 9 января, сообщил министр спорта Павел Колобков.
Обновлено вчера в 10:17
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Общество

В России вступил в силу запрет на порошковый алкоголь

В России с 8 января вступил в силу закон, запрещающий порошковый алкоголь.
Обновлено в 04:31
Общество

В Эстонии появились плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Обновлено в 06:25
Происшествия

В Испании из рабства освободили пять девушек из России и Украины

Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.
Обновлено в 08:12
Политика

Посольство РФ поможет задержанному по запросу США россиянину Макаренко

Посольство РФ в США окажет необходимую консульскую помощь россиянину Дмитрию Макаренко, задержанному на острове Сайпан (столица Северных Марианских островов) по запросу ФБР.
Обновлено в 19:54
Политика

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
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Государство в Юго-Восточной Азии, на юге полуострова Индокитай, со столицей Пномпень. Площадь - 181 тыс. км². Население - более 15 миллионов человек; свыше 80% - кхмеры. С 1993 года - конституционная монархия, глава государства - король. Законодательный орган - двухпалатный парламент. На востоке граничит с Вьетнамом, на севере - с Лаосом, на северо-западе - с Таиландом.
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