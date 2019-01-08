Происшествия
Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в Камбодже
Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в КамбоджеREGNUMвчера в 16:45
Двое петербуржцев — муж и жена — скончались в Камбодже. Смерть российских граждан подтвердил заведующий консульским отделом дипмиссии РФ в Камбодже Евгений Заболотный, сообщает портал 78.ru. Тела мужчины и женщины нашли 4 января в съемном жилье.
REGNUMвчера в 16:45
с чего всё началось
Заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Евгений Заболотный подтвердил 78.ru, что в этой стране найдены мёртвыми двое петербуржцев. Сообщение о гибели супругов появилось в соцсетях. Лилия и её муж Виктор некоторое время назад приехали в Камбоджу на отдых.78.ruвчера в 05:55
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