Заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Евгений Заболотный подтвердил 78.ru, что в этой стране найдены мёртвыми двое петербуржцев. Сообщение о гибели супругов появилось в соцсетях. Лилия и её муж Виктор некоторое время назад приехали в Камбоджу на отдых.

с чего всё началось

Двое петербуржцев — муж и жена — скончались в Камбодже. Смерть российских граждан подтвердил заведующий консульским отделом дипмиссии РФ в Камбодже Евгений Заболотный, сообщает портал 78.ru. Тела мужчины и женщины нашли 4 января в съемном жилье.

Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в Камбодже

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