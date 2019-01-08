Происшествия

Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в Камбодже
REGNUM
вчера в 16:45

Двое петербуржцев — муж и жена — скончались в Камбодже. Смерть российских граждан подтвердил заведующий консульским отделом дипмиссии РФ в Камбодже Евгений Заболотный, сообщает портал 78.ru. Тела мужчины и женщины нашли 4 января в съемном жилье.
REGNUMвчера в 16:45
с чего всё началось

В консульстве подтвердили смерть в Камбодже двух туристов из Петербурга

Заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Евгений Заболотный подтвердил 78.ru, что в этой стране найдены мёртвыми двое петербуржцев. Сообщение о гибели супругов появилось в соцсетях. Лилия и её муж Виктор некоторое время назад приехали в Камбоджу на отдых.
78.ruвчера в 05:55

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В СМИ назвали предварительную причину смерти петербургской пары в Камбодже

Gazeta.SPbвчера в 17:35

«Билет в один конец»: Петербуржец отправил перед смертью отцу СМС из Камбоджи

Пятый каналвчера в 13:15

Семейная пара из Петербурга погибла в Камбодже

Мойка78вчера в 10:45

В Камбодже погибла семейная пара из Петербурга

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Туристы из Петербурга погибли на отдыхе в Камбодже

Петербургский дневниквчера в 08:18

Предварительной причиной смерти семейной пары из Петербурга называют сердечный приступ

Невские Новостивчера в 07:41

Знакомая погибших в Камбодже петербуржцев: Они умерли от аптечного спирта

78.ruвчера в 10:53
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Происшествия

В Кемеровской области при пожаре погибли шесть человек

Обновлено вчера в 22:41
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В Подольске разыскивают подозреваемого в убийстве полицейского

В Подольске разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского. Об этом 9 января сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за неопознанного дрона

Обновлено вчера в 14:16
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В десяти консульствах в Мельбурне обнаружены подозрительные пакеты

Обновлено вчера в 23:58
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Один человек погиб при пожаре в «новой Москве»

Один человек погиб при пожаре в деревне Лапшинка в «новой Москве».
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Автомобиль пропавших рыбаков нашли на дне бухты в Хабаровском крае

Спасатели, обследовавшие акваторию бухты Тигиль в Ульчском районе Хабаровского края, обнаружили автомобиль пропавших в новогодние праздники рыбаков.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

Напавший на детей в Пекине мужчина бил их молотком

Обновлено вчера в 06:02
Происшествия

В Испании вызволили из рабства пять девушек из РФ и с Украины

Пять девушек из России и с Украины освободили из сексуального рабства сотрудники Национальной полиции Испании.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

Три человека погибли при взрыве мины в сирийской провинции Хама

Три человека погибли и пятеро получили ранения при взрыве мины в сирийской провинции Хама, сообщает агентство SANA.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

В Лондоне мужчина попытался проникнуть в здание парламента

В Лондоне полицейские задержали мужчину, который попытался проникнуть в Вестминстерский дворец, где проходят заседания Палаты общин и Палаты лордов Великобритании.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Российский робот попал под колеса Tesla в США

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

8 января пятеро мужчин в полицейской форме, назвавшихся сотрудниками управления МВД Ингушетии, рассказали, как им по приказу начальства пришлось ехать в полном обмундировании якобы за подарками самим себе.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

В Турции нашли еще два тела погибших при крушении судна моряков

Спасатели нашли еще два тела погибших при крушении судна в Турции моряков, в ближайшее время проведут опознание, сообщил во вторник посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Забайкалье

Два человека погибли, двое, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

На пожаре под Волгоградом погиб мужчина и его трехлетняя дочь

Трагедия произошла сегодня ночью, 9 января, в городе Михайловка.
Обновлено вчера в 23:28
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