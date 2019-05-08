Происшествия

Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговораГазета.Ru вчера в 10:02

Мать футболиста Александра Кокорина не сдержала эмоций в зале Пресненского суда столицы, передает "Советский спорт". Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну. Спортсмену вынесли наказание в виде одного года и шести месяцев заключения.
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Жены Кокорина и Мамаева разрыдались в зале суда

Газета.Ruвчера в 10:25

У родствеников Мамаева и Кокорина началась истерика в суде после оглашения приговора

Советский спортвчера в 09:36

Матери Кокорина стало плохо во время оглашения приговора

Известиявчера в 09:34

Жена Кокорина о приговоре: нельзя так ломать людей

RT на русскомвчера в 10:12

Матери Кокориных стало плохо после вынесения обвинительного приговора сыновьям

РЕН ТВвчера в 09:21

Жена Кокорина о приговоре: Что за ад-то такой?

Life.ruвчера в 09:50

Мать Кокориных и жены Александра и Павла Мамаева отказались от комментариев после вынесения приговора суда

Спорт-Экспрессвчера в 10:23
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Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Обновлено 07 мая в 17:08
Общество

Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий

Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Кит-шпион вернул упавший в море iPhone

Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.
Обновлено вчера в 22:18
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Кино

Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»

Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено вчера в 12:50
Кино

Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем

Растолстевший бог грома стал объектом многочисленных шуток в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Обстрел в ДНР закончился гибелью одного человека

Двое людей ранены, один погиб при обстреле в ДНР, заявил начальник пресс-службы Народной милиции республики Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Норвежский министр разрешила пить, курить и вдоволь есть мясо

Людям не стоит запрещать курить и пить алкоголь, сообщила в интервью местной радиостанции недавно назначенная министром здравоохранения Норвегии Сильви Листхеуг.
Обновлено вчера в 15:38
Футбол

Месси добирался в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды

Обновлено вчера в 13:11
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено вчера в 08:30
Политика

Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено вчера в 03:05
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Порошенко раскритиковал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено вчера в 19:22
Космос

Ближайшая экзопланета оказалась не транзитной

Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» не смог обнаружить прохождений экзопланеты по диску ближайшей к нам звезды помимо Солнца — Проксимы Центавра.
Обновлено 07 мая в 10:47
Происшествия

Эксперт перечислил возможные ошибки пилотов SSJ-100

Обновлено вчера в 23:21
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено 07 мая в 14:51
Происшествия

Как отреагировали адвокаты на приговор Мамаеву и Кокорину

Обновлено вчера в 16:49
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

«Аэрофлот» отменил или перенес более десяти вылетов Superjet за сутки

Лайнер «Аэрофлота» SuperJet-100 5 мая выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, из-за чего самолет загорелся.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» стать депутатом

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук создал штаб для участия в парламентских выборах на Украине, сообщает украинское интернет-издание «Новое время» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

Захарова напомнила МИД Украины дату окончания Второй мировой войны

Ранее украинское министерство заявило, что 8 мая отмечается 74-я годовщина со дня окончания войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что МИД Украины в среду отмечает день окончания Второй мировой войны, и напомнила верную дату.
Обновлено вчера в 12:36
Спорт

Кадыров заявил о проблемах в футболе после суда над Кокориным и Мамаевым

Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100

Обновлено вчера в 04:15
Армия и оружие

Боевики вновь обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Обновлено вчера в 11:21
Общество

В России снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:50
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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