Происшествия
Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговораГазета.Ru вчера в 10:02
Мать футболиста Александра Кокорина не сдержала эмоций в зале Пресненского суда столицы, передает "Советский спорт". Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну. Спортсмену вынесли наказание в виде одного года и шести месяцев заключения.
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У родствеников Мамаева и Кокорина началась истерика в суде после оглашения приговора
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Мать Кокориных и жены Александра и Павла Мамаева отказались от комментариев после вынесения приговора суда
Спорт-Экспрессвчера в 10:23
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