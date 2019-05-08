Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговораГазета.Ru вчера в 10:02

Мать футболиста Александра Кокорина не сдержала эмоций в зале Пресненского суда столицы, передает "Советский спорт". Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну. Спортсмену вынесли наказание в виде одного года и шести месяцев заключения.

Происшествия Кит-шпион вернул упавший в море iPhone Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.

Общество «Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.

Кино Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4» Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.

Политика В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».

Политика В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.

Армия и оружие Обстрел в ДНР закончился гибелью одного человека Двое людей ранены, один погиб при обстреле в ДНР, заявил начальник пресс-службы Народной милиции республики Даниил Безсонов.

Политика Норвежский министр разрешила пить, курить и вдоволь есть мясо Людям не стоит запрещать курить и пить алкоголь, сообщила в интервью местной радиостанции недавно назначенная министром здравоохранения Норвегии Сильви Листхеуг.

Политика Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.

Экономика Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Политика Порошенко раскритиковал акцию «Бессмертный полк» Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными".

Космос Ближайшая экзопланета оказалась не транзитной Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» не смог обнаружить прохождений экзопланеты по диску ближайшей к нам звезды помимо Солнца — Проксимы Центавра.

Авто Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.

Политика Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.

Происшествия «Аэрофлот» отменил или перенес более десяти вылетов Superjet за сутки Лайнер «Аэрофлота» SuperJet-100 5 мая выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, из-за чего самолет загорелся.

Политика Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17 Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.

Политика СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» стать депутатом Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук создал штаб для участия в парламентских выборах на Украине, сообщает украинское интернет-издание «Новое время» со ссылкой на источники.

Политика Захарова напомнила МИД Украины дату окончания Второй мировой войны Ранее украинское министерство заявило, что 8 мая отмечается 74-я годовщина со дня окончания войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что МИД Украины в среду отмечает день окончания Второй мировой войны, и напомнила верную дату.