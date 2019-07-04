Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в ЕвропуБК55 вчера в 05:56
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday. Принцесса Хайя вышла за него в апреле 2004 года и стала шестой супругой шейха, успев родить ему сына и дочь.
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«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений
«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
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Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении
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Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
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Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
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Политика
Путин напомнил, что государственность в Ливии разрушили военные НАТО
Лидер страны напомнил, что именно военные НАТО разрушили государственность на территории Ливийской Республики.
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Авто
Названы самые популярные кроссоверы в РФ по итогам июня
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
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Общество
Роструд рассказал о порядке оплаты работникам, замещающим отпускников
Существует несколько способов замены отпускников: совмещение сотрудником своей работы и работы отпускника, временный перевод, при котором работник выполняет только обязанности отпускника, совместительство - в этом случае работник тратит на работу отпускника свободное от основной работы время, а также приём временного сотрудника.
Обновлено в 03:16
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Определились арбитры на финал Кубка Америки
Чилиец Роберто Тобар назначен главным арбитром на финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу.
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Политика
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На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
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Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки
Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
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Происшествия
В Киевской области нашли мертвой гардеробщицу Верховной рады
В Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Президент «Байи»: Бекао перейдет в «Удинезе» за 1,4 млн евро
По словам Белинтани, которые приводит Globo Esporte, между клубом и игроком есть договорённость, Бекао отправится в «Удинезе», а «Баия» заработает на трансфере 1,4 миллиона евро.
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На Уралмаше подросток выстрелил из пистолета в девочку
Школьник выстрелил из пневматического пистолета своего сверстника в свою 14-летнюю подругу и ранил ее в руку.
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Общество
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Пожилая жительница Чкаловского района Екатеринбурга подозревается в лжеминировании жилого дома.
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По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
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