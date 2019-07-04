Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в ЕвропуБК55 вчера в 05:56

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday. Принцесса Хайя вышла за него в апреле 2004 года и стала шестой супругой шейха, успев родить ему сына и дочь.
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Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне

Газета.Ru01:03

СМИ: Эмир Дубая подал в суд на жену, сбежавшую от него в Лондон

Росбалтвчера в 18:31

Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую в Лондон жену

Телеканал 360°вчера в 21:43

Премьер ОАЭ обратился в суд Лондона из-за сбежавшей жены

News.ruвчера в 23:37

Премьер ОАЭ будет судиться со сбежавшей женой в Лондоне

РБКвчера в 20:35

Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену

Известиявчера в 23:51

СМИ: сбежавшая жена премьера ОАЭ может находиться в Лондоне

РИА Новости02 июля в 07:03
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Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений

«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении

Обновлено вчера в 09:47
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки

Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

Обновлено вчера в 18:39
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Политика

Путин напомнил, что государственность в Ливии разрушили военные НАТО

Лидер страны напомнил, что именно военные НАТО разрушили государственность на территории Ливийской Республики.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в РФ по итогам июня

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Общество

Роструд рассказал о порядке оплаты работникам, замещающим отпускников

Существует несколько способов замены отпускников: совмещение сотрудником своей работы и работы отпускника, временный перевод, при котором работник выполняет только обязанности отпускника, совместительство - в этом случае работник тратит на работу отпускника свободное от основной работы время, а также приём временного сотрудника.
Обновлено в 03:16
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

Определились арбитры на финал Кубка Америки

Чилиец Роберто Тобар назначен главным арбитром на финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу.
Обновлено в 01:14
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Экономика

Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки

Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Киевской области нашли мертвой гардеробщицу Верховной рады

В Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

Президент «Байи»: Бекао перейдет в «Удинезе» за 1,4 млн евро

По словам Белинтани, которые приводит Globo Esporte, между клубом и игроком есть договорённость, Бекао отправится в «Удинезе», а «Баия» заработает на трансфере 1,4 миллиона евро.
Обновлено в 01:11
Происшествия

На Уралмаше подросток выстрелил из пистолета в девочку

Школьник выстрелил из пневматического пистолета своего сверстника в свою 14-летнюю подругу и ранил ее в руку.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании

Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55
Общество

В России представили концепт новых плацкартных вагонов

В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено 03 июля в 23:49
Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Пожилая жительница Екатеринбурга угрожала взорвать жилой дом

Пожилая жительница Чкаловского района Екатеринбурга подозревается в лжеминировании жилого дома.
Обновлено в 03:27
Экономика

«Распадская» выкупила 20,4 млн акций в рамках программы buyback

"Распадская" в рамках объявленной ранее программы buyback приобрела 20,41 млн собственных голосующих акций, что соответствуют 2,9% от уставного капитала компании, следует из сообщения угольной компании.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено вчера в 07:17
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
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