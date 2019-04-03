Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВREGNUM вчера в 16:25

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает Федеральное агентство новостей. По словам Юлии Норкиной, её супруг находится под наблюдением врачей.
Читать в источнике
Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается.
— Александр Гурнов, телеведущийRT на русском вчера в 14:31

Подробнее о событии

Телеведущего Андрея Норкина госпитализировали

Ридус11:26

Жена телеведущего Андрея Норкина рассказала о его болезни

РИА Новости09:58

Причины, по которым Норкин покинул эфир «Места встречи», назвали в НТВ

ФАНвчера в 17:17

Жена журналиста Норкина озвучила его диагноз

URA.Ru10:24

Жена Норкина назвала его диагноз

Московский Комсомолец07:49

Жена Норкина рассказала, куда пропал муж

Взгляд.ру09:29

Почему ведущий «Места встречи» исчез из студии, объяснили в НТВ

Газета.Ruвчера в 16:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Авто

В России установлен рекорд продаж автомобилей Lada Vesta

Обновлено в 10:27
Общество

Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Происшествия

В Амурской области задержан руководитель регионального Росреестра

В Амурской области по подозрению в получении взятки задержан руководитель регионального управления Росреестра.
Обновлено в 19:58
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Здоровье

Оля подглядывает

Легче было верить, что перерастет, выправится и выровняется. Наташа брала Олю на руки, прикладывала к груди и рассматривала.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено в 07:07
Происшествия

Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода

Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика

Госдума приняла крабовый законопроект

Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение квоты на добычу (вылов) краба, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:27
Гаджеты

Официально объявлена цена на смартфон Xiaomi Mi 9 в России

Обновлено в 15:45
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Политика

Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
Обновлено в 20:10
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию

Судебные документы показывают, что Мегалайн перевел 86 миллионов рублей (в то время около $1,4 миллиона) подрядчику Севзапстрой за строительство трех зданий в Молькино.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено в 09:30
Музыка

Мариинский театр представит в Москве мистерию Рихарда Вагнера «Парсифаль»

4 апреля в концертном зале «Зарядье» в Москве солисты, хор и оркестр петербургского Мариинского театра представят концертное исполнение одного из самых известных и сложных произведений великого немецкого композитора Рихарда Вагнера — торжественную мистерию «Парсифаль».
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане

Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Политика

Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с Донбассом

Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Здоровье

Названы самые полезные и самые вредные российские супы

Международный день супа отмечается ежегодно 5 апреля.
Обновлено в 20:53
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета «Союз» с четырьмя спутниками связи

Ранее сообщалось, что старт «Союза» перенесли на полчаса из-за технических проблем, из строя вышла наземная станция слежения.
Обновлено в 13:20
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Технологии

Создатель Linux назвал Twitter, Facebook и Instagram болезнью

Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) заявил, что ненавидит социальные медиа, включая Twitter, Facebook и Instagram.
Обновлено в 06:23
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Норкин
Российский телеведущий
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное