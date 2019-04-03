Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВREGNUM вчера в 16:25
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает Федеральное агентство новостей. По словам Юлии Норкиной, её супруг находится под наблюдением врачей.
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Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается.
— Александр Гурнов, телеведущийRT на русском вчера в 14:31
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