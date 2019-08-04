Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от ракаИзвестия 09:17
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила пресс-служба президентского дворца в Telegram, пишет «РИА Новости».
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Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
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Госсекретарь США Майк Помпео своим заявлением о Крыме выражает позицию Вашингтона, продиктованную стремлением сдержать рост влияния России на мировой арене и взять на себя роль мирового жандарма, считает депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.
Обновлено в 08:14
Политика
National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге
Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
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Роскосмос на два года отложил запуск второго метеоспутника «Арктика-М»
Запуск отложили до 2023-го года. Ранее аналогичное решение было принято по поводу первого спутника "Арктика-М".
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Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено в 16:59
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Ученые определили состояние, которое предшествует раку
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Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курица
Обновлено в 09:54
Транспорт
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Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
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Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
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Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
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Netflix снимет игровой сериал по мотивам полюбившегося зрителям разных возрастов мультфильма «Клуб Винкс», созданного итальянцами в 2004 году.
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