Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от ракаИзвестия 09:17
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила пресс-служба президентского дворца в Telegram, пишет «РИА Новости».
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Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
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В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
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Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром игры с «Динамо»
Пресс-служба "Спартака" показала, что осталось за кадром матча 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0).
Обновлено в 14:51
Происшествия
Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе
Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено в 12:58
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
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Футбол
Алли пропустит начало сезона из-за травмы
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Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
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Футбол
«Рубин» показал речь Шаронова в раздевалке после поражения от ЦСКА
"Рубин" опубликовал в Twitter видео с речью тренера Романа Шаронова после поражения от ЦСКА (0:1).
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Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Политика
Захарова иронично ответила на слова Помпео о возвращении Украине Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Майка Помпео "последним человеком, кому Крым что-то должен".
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку – ранен военнослужащий ДНР
Украинские вооруженные формирования вечером, 4 августа, обстреляли поселок шахты 6/7 на севере Горловки, ранение получил один военнослужащий Народной милиции ДНР, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Политика
Захарова: Санкции США доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", новые санкции США против РФ в рамках дела Скрипалей - "мощнейшее доказательство" того, что обнародованная Лондоном история по этому делу придумана с целью провокации.
Обновлено в 14:15
Культура
СТС снимет пилотную серию сериала по идее участника «Тавриды»
Идея участника видео-смены форума "Таврида" Андрея Сальникова ляжет в основу пилотной серии нового телепроекта СТС "Оливье из будущего".
Обновлено в 12:34
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено в 08:37
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии
Больше команды забить не сумели, поэтому судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти.
Обновлено в 12:44
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено в 15:51
Наука
В России нашли выигравших от пожаров в Сибири
Обновлено 02 августа в 11:34
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова порассуждала о любви под снимком с Джиганом
Оксана Самойлова порассуждала в своём блоге в Instagram о любви.
Обновлено в 04:41
Общество
Гороскоп на 4 августа: Стрельцам не мешало бы встретиться с друзьями
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 20:11
Политика
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов
Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Обновлено в 13:59
Наука
В лаборатории создали «мини-Солнце»
Физики из США смогли создать и запустить в лаборатории «мини-Солнце».
Обновлено вчера в 10:38