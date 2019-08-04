Политика

Супруга президента Сирии вылечилась от ракаИзвестия 09:17

Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила пресс-служба президентского дворца в Telegram, пишет «РИА Новости».
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Первая леди Сирии, супруга президента страны Башара Асада.
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