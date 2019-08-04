Политика
Супруга президента Асада излечилась от ракаРоссийская газета 10:36
Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР. Злокачественная опухоль груди была обнаружена у первой леди в сентябре 2018 года.
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Политика
Социолог предрек России бурные времена: власть оказалась в изоляции
В марте 2011 года вместе с Сергеем Белановским представил нашумевший доклад, в котором говорилось о скором появлении в России массового протестного движения.
Обновлено в 08:13
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
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У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце
Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.
Обновлено в 19:57
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
США проконсультируются с партнерами перед размещением ракет в Азии
Во время официального визита Помпео задали вопрос, касающийся позиции министра обороны США Марка Эспера относительно размещения ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе после выхода Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:09
Гаджеты
Xiaomi патентует смартфон с солнечной батареей
Китайская компания Xiaomi зарегистрировала смартфон с солнечной батареей на задней панели и безрамочным дисплеем.
Обновлено в 16:33
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Политика
Трамп назвал причину массовых расстрелов в США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США являются серьезные психические заболевания.
Обновлено в 19:51
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Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S рекордно подешевел
Смартфон модели Mi Mix 2S, выпускаемый компанией Xiaomi, рекордно подешевел.
Обновлено в 04:25
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
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В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ
4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.
Обновлено в 19:55
Финансы
Кредиты стали условно доступнее
ЦБ опубликовал «Индексы изменения условий банковского кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупных российских банков».
Обновлено в 18:34
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Торпедо» обыграло «Армавир» в матче шестого тура ФНЛ
Московское "Торпедо" на своем поле победило "Армавир" в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 13:05
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон поженились
Кара Делевинь и Эшли Бенсон заключили официальный брак.
Обновлено в 16:38
Экономика
В Минфине США разъяснили новые санкции против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено 02 августа в 15:58
Гаджеты
Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа
У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено в 11:25
Футбол
Александр Бородюк считает причиной неудач «Тамбова» переезд в Саранск
Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Тамбова» в номинально домашнем матче против «Арсенала» (0:1). — Думаю, результат был бы иным, если бы они играли на своем стадионе в Тамбове, если бы их поддерживали болельщики, то этот аргумент повлиял бы.
Обновлено в 18:00
Футбол
«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом
Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью
Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 13:44
Единоборства
Максима Дадашева похоронили на городском кладбище в Петергофе
Сегодня на кладбище в Петергофе был похоронен российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Космос
Российского робота «Федора» научили шутить и философствовать
Обновлено в 20:15
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Футбол
«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана Гампера
Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1.
Обновлено в 16:14