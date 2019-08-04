Политика

Супруга президента Асада излечилась от ракаРоссийская газета 10:36

Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР. Злокачественная опухоль груди была обнаружена у первой леди в сентябре 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Жена Башара Асада заявила о победе над раковой опухолью

Газета.Ru14:09

Супруга Башара Асада сообщила, что поборола рак

RT на русском09:31

Асма Асад победила рак

Вести.Ru08:54

Супруга президента Сирии вылечилась от рака

Известия09:17

Супруга президента Сирии Асма Асад вылечилась от рака

РИА Новости08:44

Супруга Асада излечилась от рака

РЕН ТВ06:32

Жена Асада рассказала о своем излечении от рака

REGNUM06:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Политика

Социолог предрек России бурные времена: власть оказалась в изоляции

В марте 2011 года вместе с Сергеем Белановским представил нашумевший доклад, в котором говорилось о скором появлении в России массового протестного движения.
Обновлено в 08:13
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Футбол

У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце

Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.
Обновлено в 19:57
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

США проконсультируются с партнерами перед размещением ракет в Азии

Во время официального визита Помпео задали вопрос, касающийся позиции министра обороны США Марка Эспера относительно размещения ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе после выхода Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:09
Гаджеты

Xiaomi патентует смартфон с солнечной батареей

Китайская компания Xiaomi зарегистрировала смартфон с солнечной батареей на задней панели и безрамочным дисплеем.
Обновлено в 16:33
Общество

Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок

Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Политика

Трамп назвал причину массовых расстрелов в США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США являются серьезные психические заболевания.
Обновлено в 19:51
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S рекордно подешевел

Смартфон модели Mi Mix 2S, выпускаемый компанией Xiaomi, рекордно подешевел.
Обновлено в 04:25
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Политика

В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ

4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.
Обновлено в 19:55
Финансы

Кредиты стали условно доступнее

ЦБ опубликовал «Индексы изменения условий банковского кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупных российских банков».
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено в 10:53
Спорт

Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года

Обновлено в 15:35
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Торпедо» обыграло «Армавир» в матче шестого тура ФНЛ

Московское "Торпедо" на своем поле победило "Армавир" в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 13:05
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Кара Делевинь и Эшли Бенсон поженились

Кара Делевинь и Эшли Бенсон заключили официальный брак.
Обновлено в 16:38
Экономика

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Транспорт

«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу

Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено 02 августа в 15:58
Гаджеты

Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа

У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено в 11:25
Футбол

Александр Бородюк считает причиной неудач «Тамбова» переезд в Саранск

Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Тамбова» в номинально домашнем матче против «Арсенала» (0:1). — Думаю, результат был бы иным, если бы они играли на своем стадионе в Тамбове, если бы их поддерживали болельщики, то этот аргумент повлиял бы.
Обновлено в 18:00
Футбол

«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом

Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.
Обновлено вчера в 22:00
Кино

Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью

Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 13:44
Единоборства

Максима Дадашева похоронили на городском кладбище в Петергофе

Сегодня на кладбище в Петергофе был похоронен российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль

Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Космос

Российского робота «Федора» научили шутить и философствовать

Обновлено в 20:15
Экономика

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Происшествия

16 человек погибли при взрыве кислородного баллона в Каире

Обновлено в 19:42
Футбол

«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана Гампера

Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1.
Обновлено в 16:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Асма Асад
Первая леди Сирии, супруга президента страны Башара Асада.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное