Политика

Супруга президента Асада излечилась от ракаРоссийская газета 10:36

Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР. Злокачественная опухоль груди была обнаружена у первой леди в сентябре 2018 года.
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Первая леди Сирии, супруга президента страны Башара Асада.
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