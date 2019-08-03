Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNNИзвестия 15:00
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram. Свое сообщение жена посла разместила 3 августа на странице соцсети.
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