Политика

Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNNИзвестия 15:00

Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram. Свое сообщение жена посла разместила 3 августа на странице соцсети.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Жена посла США в России отчитала журналистов CNN за «отставку» мужа

URA.Ru15:47

Супруга посла США раскритиковала журналистов CNN

News.ru13:26

Жена посла США в России раскритиковала CNN за домыслы о его «отставке»

Московский Комсомолец14:59

Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram

РБК13:56

Жена Хантсмана пожаловалась на выдумки CNN

Вести.Ru13:38

Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN

Известия15:00

Супруга посла США резко высказалась о репортаже CNN про его «отставку»

РИА Новости13:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
Происшествия

Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ

Обновлено в 11:50
Происшествия

Несколько человек погибли в Техасе при стрельбе в торговом центре

Обновлено в 15:39
Происшествия

По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого

Обновлено в 14:35
Культура

Рэперы Noize MC и Face поддержали акции протеста в Москве

Обновлено в 14:51
Футбол

Федун получил футболку с надписью «Вы кого притащили»

Владельцу «Спартака» Леониду Федуну вручили футболку с надписью «Вы кого притащили» перед московским дерби с «Динамо» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака

Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Травма росгвардейца на акции в Москве стала причиной уголовного дела

Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против участника несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено в 14:13
Наука

В Канаде нашли окаменелости хищников кембрийского периода

Особь была дальним родственником аномалокариса. Это высший хищник, который жил в море, отмечает N+1.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей

Обновлено в 14:55
Хоккей

«Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире Sochi Hockey Open

Обновлено в 08:32
Футбол

Гол Дзюбы спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»

Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

«Что с лицом?»: Каменских раскритиковали за неудачное фото

В первые дни августа Каменских устроила фотосессию на яхте, а также прогулялась по городу с супругом.
Обновлено в 12:44
Футбол

«Локомотив» вырвал победу в матче с «Крыльями Советов»

Московский "Локомотив" в гостях одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:44
Единоборства

Антонина Шевченко победила Люси Пудилову удушающим приемом

Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес

Доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram составляет миллионы рублей

Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей.
Обновлено в 08:20
Общество

Бульварному кольцу положили конец

Обновлено в 15:52
Музыка

Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории

Обновлено в 10:59
Армия и оружие

Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет

На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Финансы

Аналитик Росбанка рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубля

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев заявил, что рубль может потерять еще 1–1,5% к доллару США на фоне нового пакета американских санкций.
Обновлено в 12:47
Политика

Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Политика

Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине

Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика

Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA

"Суд отклонил все требования Conoco о возмещении убытков на 1,5 миллиарда долларов", - сообщил он, отметив, что PDVSA придется выплатить лишь 33,7 миллиона долларов оставшегося кредита по этому делу.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено в 15:49
Общество

Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Футбол

Зобнин рассказал, что помешало ему забить в концовке матча с «Динамо»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью со столичным «Динамо» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:21
Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Автомобиль въехал в стену метро в Петербурге

В Петербурге автомобиль въехал в стену вестибюля метро.
Обновлено в 14:42
Космос

Солнечный парус помог LightSail-2 увеличить высоту орбиты

Спутник LightSail-2 успешно увеличил высоту апогея своей орбиты, используя давление света на солнечный парус, сообщается на сайте Планетарного общества.
Обновлено 31 июля в 15:07
Авто

Новые фотографии Renault Talisman появились в Сети

Возможно, автомобиль появится уже нынешней осенью – рестайлинговая версия призвана возродить его продажи.
Обновлено в 08:48
Авто

В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109

Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мэри Кэй Хантсман
American activist and the wife of Jon Huntsman Jr. She launched and developed Bag of Hope and Power in You, programs that help children and teenagers deal with the emotional side of adversity with peer-to-peer and grownup support. Time described Huntsman as having significant political gifts and being a major asset to her husband's political endeavors.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное