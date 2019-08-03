Политика

Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNNИзвестия 15:00

Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram. Свое сообщение жена посла разместила 3 августа на странице соцсети.
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Супруга посла США Хантсмана осудила CNN за репортаж об «отставке» дипломата

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Мэри Кэй Хантсман
American activist and the wife of Jon Huntsman Jr. She launched and developed Bag of Hope and Power in You, programs that help children and teenagers deal with the emotional side of adversity with peer-to-peer and grownup support. Time described Huntsman as having significant political gifts and being a major asset to her husband's political endeavors.
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