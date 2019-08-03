Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNNИзвестия 15:00
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram. Свое сообщение жена посла разместила 3 августа на странице соцсети.
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Происшествия
В центре Москвы проходит акция с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму
Акция не согласована с властями. Ее участников разгоняет полиция. Так, в частности, произошло на Пушкинской площади.
Обновлено в 09:02
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Политика
Джабаров оценил прекращение действия ДРСМД
США, по сути, принудили Россию пойти на приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе
По меньшей мере 18 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает в субботу The Hill.
Обновлено в 14:34
Футбол
«Краснодар» обыграл «Зенит» в молодежном первенстве России
«Краснодар» оказался сильнее «Зенита» в матче 4-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Обновлено в 06:54
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол
«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби
"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби в рамках четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:56
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Экономика
Работающим пенсионерам проиндексировали пенсию
С 1 августа в РФ проводится перерасчет страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в прошлом году.
Обновлено 01 августа в 00:48
Происшествия
По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого
Следственный комитет после обыска задержал Даниила Конона, подозреваемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщил в Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:35
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Кино
Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие
3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:54
Политика
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябре
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.
Обновлено в 09:46
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49
Автоспорт
Квят стал 13-м в квалификации Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 13-е место в квалификации 12-го этапа чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Венгрии.
Обновлено в 11:22
Наука
Созданы первые квантовые источники света
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
Тысячи кур погибли в ДТП в Китае
Грузовик, в котором перевозили более трех тысяч кур, неожиданно перевернулся. Позже выяснилось, что у водителя отказали тормоза.
Обновлено в 12:31
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В столичные отделы полиции продолжают приезжать следователи
Как ранее сообщал правозащитный проект «Апология протеста», сотрудники СК допрашивали задержанных по делу о массовых беспорядках.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из Бургаса из-за задержки рейсов
Как отмечается, туристы из России не могут сейчас покинуть болгарский курорт Бургас.
Обновлено в 12:18
Политика
Зеленский предупредил соратников о недопустимости «договорняков»
Лидер Украины Владимир Зеленский предупредил членов своей партии «Слуга народа» о недопустимости «договорняков» по различным вопросам, а также об ответственности за прогулы.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Недвижимость
России предсказали ипотечный бум
Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
Обновлено вчера в 13:34
Теннис
Доминик Тим стал победителем турнира в Кицбюэле
Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл домашний турнир в Кицбюэле.
Обновлено в 12:37