Супруга футболиста Мамаева навестила его в СИЗОАргументы и Факты 15:56

Футболист Павел Мамаев находится в отличной форме и прекрасном настроении. Об этом «360» рассказала его жена Алана, которая после месяца разлуки с мужем навестила его в СИЗО «Бутырка».

с чего всё началось

Жена футболиста Павла Мамаева Алана навестила его в СИЗО. Об этом сообщает телеканал «360». По словам супруги находящегося под арестом футболиста, она долго не могла увидеться с ним, потому что ее не отпускали дети.

Супруга футболиста Мамаева навестила его в СИЗО

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