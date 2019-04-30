Политика
Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с РоссиейПолитическая Экспертиза 03:27
Жена избранного главы Украины Елена Зеленская рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с российским лидером Владимиром Путиным. Ее слова прозвучали в интервью американскому изданию The Daily Beast. По словам Елены Зеленской, ее супруг никогда не будет чьей-то марионеткой.
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Происшествия
Юрист прокомментировал приговор Ассанжа
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:37
Политика
Первомайские акции в разных городах страны сопровождаются задержаниями
В Петербурге ОМОН окружил колонну объединенных демократов.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Украина договорилась поставлять Турции управляемые танковые ракеты
Входящая в «Укроборонпром» компания «Спецтехноэкспорт» подписала контракт на поставку в Турцию управляемых танковых ракет, сообщает пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионов
«Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.
Обновлено в 04:13
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускам
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Наука
Биоразлагаемые пакеты не разлагаются годами
Обновлено 29 апреля в 08:22
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Общество
Роскомнадзор заблокировал более 9,5 тысяч пиратских сайтов
Роскомнадзор после вступления в силу поправок к антипиратскому закону заблокировал более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:29
Общество
В Сеуле осудили собиравших деньги на подъем российского крейсера аферистов
Сеульский суд признал мошенниками и отправил в тюрьму руководителей фирмы, собиравшей деньги на подъем затонувшего в 1905 году российского крейсера "Дмитрий Донской", передает местное агентство Рёнхап.
Обновлено в 07:22
Общество
Собянин поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы
Первым поздравил их с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 06:21
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Космос
В Сети появилась первая в мире «фотография бога»
Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.
Обновлено вчера в 04:54
Игры
Утечка: в мае подписчики PS Plus получат What Remains of Edith Finch и Overcooked
Некоторые пользователи PS4 сообщают, что в разделе PlayStation Plus появилась подборка проектов на май — официально её должны представить сегодня вечером.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Анапе спасли просидевшего четыре дня в колодце мужчину
26-летний мужчина упал в канализационный колодец на Кубани. Происшествие случилось в хуторе Воскресенском, пригороде Анапы.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Министерство обороны РФ опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 08:34
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
«Татэнерго» проводит тендер на работы по модернизации Заинской ГРЭС за 39 млрд руб
Компания "Татэнерго" объявила тендер на выполнение работ по модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 39,2 миллиарда рублей с учетом НДС, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ
Массовое шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения прошло в среду в Риге.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Названы 5 мешающих похудению привычек
Обновлено вчера в 03:39
Общество
Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения
По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.
Обновлено в 07:48