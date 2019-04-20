Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»REGNUM 09:02
Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец». Согласно данным ресурса, это произошло 20 апреля. Запись о Елене Зеленской появилась в разделе «Чистилище».
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Финансы
Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе
Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
Обновлено вчера в 11:37
Общество
В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую драку
Обновлено в 06:50
Футбол
«Локомотив» показал ролик с «вечно молодым» Сёминым перед дерби с ЦСКА
YouTube-канал «Локомотива» анонсировал дерби с ЦСКА в 24-м туре Российской Премьер-Лиги видеороликом с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Обновлено в 08:47
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Футбол
Первое поражение Евсеева. Как «Уфа» сыграла с «Арсеналом»
Обновлено в 06:27
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС
Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим".
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Религия
Православные христиане отмечают Лазареву субботу
Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
При попытке прорыва диверсантов ВСУ погибли трое защитников ДНР
После введения Украиной в одностороннем порядке «Пасхального перемирия», диверсанты армии незалежной предприняли попытку прорыва на территорию Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Ирина Цывина успела сообщить возлюбленному о беременности
Актер тяжело переживает уход из жизни артистки, на которой хотел жениться и которая, по его признанию, успела сообщить ему о беременности.
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами
«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера
Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Забайкалье потушили все природные пожары
Пожары во всех 14 населенных пунктах Забайкальского края полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:20
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Политика
Лукашенко объяснил, почему белорусы «держат порох сухим»
Вторая мировая война показала, что белорусам нужно «держать порох сухим» и быть готовыми отразить любую агрессию.
Обновлено в 08:50
Политика
В Австрии оценили потери от антироссийских санкций
Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном
Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Общество
Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщил Forbes
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 03:17