Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»РИА Новости 08:27
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
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Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и пробился во второй раунд Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над командой «Виннипег Джетс» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:59
Армия и оружие
Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под Донецком
Обновлено в 13:31
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Политика
США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено в 22:28
Авто
На дорогах замечен новый BMW 4-Series с открытым верхом
Фотошпионы поймали новый BMW 4-Series Cabrio на трассе.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты против С-300
Обновлено в 04:30
Политика
Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено в 17:08
Футбол
Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»
Обновлено в 14:26
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено в 16:02
Происшествия
На заводе в Мексике произошёл пожар
Пожар произошёл на заводе по переработке отходов, расположенном в мексиканском городе Толука.
Обновлено в 23:04
Здоровье
Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника
Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей
"Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.
Обновлено в 21:26
Шоу-бизнес
Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш
Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено в 19:50
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Футбол
«Интер» и «Рома» поделили очки в матче Серии А
Обновлено в 16:38
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Политика
Пушков прокомментировал иск о снятии Владимира Зеленского с выборов
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков вечером в субботу прокомментировал иск о снятии с выборов кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:04
Политика
Роберт де Ниро назвал Трампа «полным неудачником»
Обновлено в 09:33
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами
Украинские силовики и националисты из батальона «Айдар» устроили перестрелку в Донецкой области.
Обновлено в 22:26
Происшествия
В Омске пятеро детей провалились под лед, двое утонули
Двое мальчиков утонули: восьмилетний ребенок ушел под лед, а 14-летний подросток бросился его спасать, но утонул сам.
Обновлено в 10:54
Политика
Мексика обвинила «дружинников» США в вымогательствах у мигрантов
Министерство иностранных дел Мексики сообщило о вымогательствах и запугивании группами «дружинников» США мигрантов на границе со штатом Нью-Мексико.
Обновлено в 22:32
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений
«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
Обновлено вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась новым фото с возлюбленным и сыном
Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 11:11
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Политика
Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка
"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 17:44