Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»РИА Новости 08:27

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
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Жену Зеленского внесли в базу «Миротворца» после публикации на ресурсе Порошенко

Life.ru12:35

Жена Зеленского попала в базу «Миротворца»

РБК09:56

Жена Владимира Зеленского попала в базу данных сайта «Миротворец»

Говорит Москва08:31

Жена Зеленского попала в базу «Миротворца»

Газета.Ru08:29

Жену Зеленского внесли в базу «Миротворца»

ТАСС08:27

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

РИА Новости08:27

Жену Зеленского записали во враги Украины

Lenta.ru09:26
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Футбол

Локомотив — ЦСКА 1:1

Московский «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой

Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
Обновлено в 13:29
Политика

Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине

Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»

Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Происшествия

В Забайкалье из-за пожаров пострадали 17 человек

Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено в 13:14
Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Слон насмерть затоптал пять человек в Индии

После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Ожесточенные бои начались у аэропорта Триполи, сообщают СМИ

Обновлено в 13:27
Общество

Врачи Елизаветинской больницы два часа красили забор

Обновлено в 09:59
Здоровье

Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта

Обновлено в 13:02
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Яна и Артем Аршавины, Ясмин Кристовская, Ева Лепс и другие знаменитые подростки на вечеринке Tatler Teen Party

19 апреля журнал Tatler устроил вечеринку Tatler Teen Party для перспективных и талантливых подростков столицы и студентов первых курсов ведущих российских и зарубежных вузов.
Обновлено в 11:12
Кино

На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс»

Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
Обновлено в 03:49
Политика

В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

В российском парламенте прокомментировали критическое высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса касательно визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже

20 апреля около 5:10 утра на Ленинском проспекте в Воронеже в районе остановки "Улица Серафимовича" столкнулись иномарка Kia Optima, за рулем которой находился 33-летний местный житель, и автобус ПАЗ под управлением 55-летнего воронежца.
Обновлено в 01:40
Единоборства

Алиев объявил о завершении карьеры после победы на турнире UFC

Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов

35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки

Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Цаликов назвал важной задачей обеспечение армии контрактниками для ее боеготовности

Комплектование армии контрактниками является важной задачей в обеспечении ее боеготовности.
Обновлено в 11:08
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Здоровье

В Северной Осетии открыли противотуберкулезный диспансер

Обновлено в 13:56
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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