Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»РИА Новости 08:27
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
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Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1
Московский «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой
Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
Обновлено в 13:29
Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Происшествия
В Забайкалье из-за пожаров пострадали 17 человек
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено в 13:14
Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Слон насмерть затоптал пять человек в Индии
После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.
Обновлено в 11:20
Общество
Врачи Елизаветинской больницы два часа красили забор
Обновлено в 09:59
Здоровье
Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта
Обновлено в 13:02
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Яна и Артем Аршавины, Ясмин Кристовская, Ева Лепс и другие знаменитые подростки на вечеринке Tatler Teen Party
19 апреля журнал Tatler устроил вечеринку Tatler Teen Party для перспективных и талантливых подростков столицы и студентов первых курсов ведущих российских и зарубежных вузов.
Обновлено в 11:12
Кино
На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс»
Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
Обновлено в 03:49
Политика
В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным
В российском парламенте прокомментировали критическое высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса касательно визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже
20 апреля около 5:10 утра на Ленинском проспекте в Воронеже в районе остановки "Улица Серафимовича" столкнулись иномарка Kia Optima, за рулем которой находился 33-летний местный житель, и автобус ПАЗ под управлением 55-летнего воронежца.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов
35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки
Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Цаликов назвал важной задачей обеспечение армии контрактниками для ее боеготовности
Комплектование армии контрактниками является важной задачей в обеспечении ее боеготовности.
Обновлено в 11:08
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Здоровье
В Северной Осетии открыли противотуберкулезный диспансер
Обновлено в 13:56
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59