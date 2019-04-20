Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»РИА Новости 08:27

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".

Футбол Локомотив — ЦСКА 1:1 Московский «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.

Политика Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.

Общество На Шиесе сожгли два деревянных моста Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.

Происшествия Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».

Шоу-бизнес Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев» Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.

Происшествия Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.

Происшествия Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».

Политика Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Происшествия Слон насмерть затоптал пять человек в Индии После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.

Политика Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Шоу-бизнес Яна и Артем Аршавины, Ясмин Кристовская, Ева Лепс и другие знаменитые подростки на вечеринке Tatler Teen Party 19 апреля журнал Tatler устроил вечеринку Tatler Teen Party для перспективных и талантливых подростков столицы и студентов первых курсов ведущих российских и зарубежных вузов.

Кино На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс» Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.

Политика В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным В российском парламенте прокомментировали критическое высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса касательно визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию.

Происшествия Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже 20 апреля около 5:10 утра на Ленинском проспекте в Воронеже в районе остановки "Улица Серафимовича" столкнулись иномарка Kia Optima, за рулем которой находился 33-летний местный житель, и автобус ПАЗ под управлением 55-летнего воронежца.

Шоу-бизнес Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов 35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.

Происшествия Полицейские устроили массовую драку в московском баре Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.

Происшествия Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».

Политика Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.