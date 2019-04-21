Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»РИА Новости 08:27

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
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«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Во время испытаний двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки

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Происшествия

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Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
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Жители Забайкальского края, пострадавшие при природных пожарах в регионе, получат материальную компенсацию в размере 10 тыс. рублей.
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Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

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Вторая половина дня будет более удачной, поэтому все важные дела стоит перенести на это время.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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