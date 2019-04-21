Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»РИА Новости 08:27
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
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Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель крестила сына
Два месяца назад Алена Рапунцель впервые стала мамой.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Левые движения в России и социально-политические взгляды рабочих. Дискуссия с участием экспертов 22 апреля в 15:00. Регистрация
Первая посвящена особенностям современного левого движения в России.
Обновлено в 19:31
Авто
В Сети показали роскошную версию «Нивы» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено в 10:50
Интернет
Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7
Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено в 07:09
Политика
Порошенко проиграл еще до открытия первых участков для голосования
Петр Порошенко проиграл выборы еще до открытия первых участков для голосования.
Обновлено в 18:51
Общество
Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на следующей неделе
По-настоящему летняя погода ожидается в Москве и области в начале следующей недели.
Обновлено в 20:47
Происшествия
Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству
Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Пострадавшие при пожарах в Забайкалье получат компенсацию от властей
Жители Забайкальского края, пострадавшие при природных пожарах в регионе, получат материальную компенсацию в размере 10 тыс. рублей.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Гаджеты
Vivo представила смартфон Vivo Y91C с 8-ядерным процессором
Компания Vivo представила в России смартфон Vivo Y91C, оснащенный 8-ядерным процессором и мощным аккумулятором.
Обновлено в 16:02
Наука
Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости
Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Гороскоп на 21 апреля
Вторая половина дня будет более удачной, поэтому все важные дела стоит перенести на это время.
Обновлено в 17:51
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Религия
Православные христиане отмечают Вербное воскресенье
Обновлено в 19:48
Наука
Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия
Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Общество
Роструд напомнил, как мы будем отдыхать на длинных выходных в мае
В начале мая жителей страны ждут сразу пять выходных дней, уточнили в ведомстве.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Граждане Таджикистана пострадали в крупном ДТП в Казахстане
"В числе пострадавших в ДТП помимо казахстанцев есть граждане Узбекистана и Таджикистана", - сообщили в ДЧС.
Обновлено в 03:54
Наука
Исследователи выяснили, кто построил Стоунхендж
Обновлено вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Инна Чурикова: «Уходила на репетицию, а муж и ребенок смотрели так, будто шла на свидание»
Инна Чурикова рассказала о том, что почувствовала во время первой встречи с режиссером Глебом Панфиловым, который затем стал ее мужем.
Обновлено в 19:00
Космос
Кристина Кук станет рекордсменкой по длительности пребывания в космосе
Американский астронавт Кристина Кук готовится установить новый рекорд по длительности пребывания женщины в космосе.
Обновлено 18 апреля в 01:02
Политика
Рейтинг Трампа достиг рекордного минимума после доклада Мюллера
Рейтинг Трампа упал на фоне доклада Мюллера. Согласно соцопросу Ipsos, с начала года он снизился на 3%.
Обновлено в 05:53