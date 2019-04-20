Супруга Зеленского попала в списки сайта «Миротворец»Российская газета 13:19

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".

Политика В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.

Единоборства Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие У России появятся атомные подлодки с крылатыми ракетами Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил журналистам о том, что Министерство обороны не исключает возможности создать две новые атомные уникальные подлодки "Борей-К".

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Происшествия В ДТП с автобусом в Казахстане погибли 11 человек Сегодня, 20 апреля на трассе в Казахстане перевернулся пассажирский автобус. В результате погибли 11 человек, ещё 29 пострадали.

Космос Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.

Наука Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.

Происшествия Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.

Происшествия В Омске двое детей провалились под лед и погибли Два подростка погибли, провалившись под лед на искусственном водоеме в Советском округе Омска, сообщает в субботу ГУ МЧС России по Омской области.

Происшествия Телефонные террористы «заминировали» 18 торговых центров в Киеве В столице Украины неизвестные сообщили о «минировании» почти двух десятков торговых центров в разных частях города.

Происшествия Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.

Общество Эксперт: женщины в России все чаще откладывают рождение первенца Женщины в России все чаще стали откладывать планы по созданию семьи и рождению первого ребенка на возраст после 30 лет, что отрицательно сказывается на уровне рождаемости в стране.

Недвижимость Квартирный вопрос дошел до Берлина По подсчетам аналитиков сайта недвижимости immowelt.de, за последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине выросла более чем вдвое: с €5,6 за квадратный метр в месяц в 2008 году до €11,4 в прошлом году.

Авто В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.

Общество Сахалинские рыбаки готовят снасти на хитрую сакура-масу В нашем регионе и в соседней Японии с одинаковым азартом ловят симу.

Происшествия Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Забайкалье Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МЧС и властям Забайкальского края оказать помощь пострадавшим при степных пожарах.

Шоу-бизнес Алена Рапунцель крестила сына Два месяца назад Алена Рапунцель впервые стала мамой.