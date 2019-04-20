Политика
Супруга Зеленского попала в списки сайта «Миротворец»Российская газета 13:19
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".
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Политика
В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов
Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
У России появятся атомные подлодки с крылатыми ракетами
Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил журналистам о том, что Министерство обороны не исключает возможности создать две новые атомные уникальные подлодки "Борей-К".
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В ДТП с автобусом в Казахстане погибли 11 человек
Сегодня, 20 апреля на трассе в Казахстане перевернулся пассажирский автобус. В результате погибли 11 человек, ещё 29 пострадали.
Обновлено в 03:09
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Наука
Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости
Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Два подростка погибли, провалившись под лед на искусственном водоеме в Советском округе Омска, сообщает в субботу ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Телефонные террористы «заминировали» 18 торговых центров в Киеве
В столице Украины неизвестные сообщили о «минировании» почти двух десятков торговых центров в разных частях города.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Британский корабль-разведчик вошел в Черное море
Прошел Босфор и вошел в Черное море в 18:15.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено в 18:48
Общество
Эксперт: женщины в России все чаще откладывают рождение первенца
Женщины в России все чаще стали откладывать планы по созданию семьи и рождению первого ребенка на возраст после 30 лет, что отрицательно сказывается на уровне рождаемости в стране.
Обновлено в 12:34
Недвижимость
Квартирный вопрос дошел до Берлина
По подсчетам аналитиков сайта недвижимости immowelt.de, за последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине выросла более чем вдвое: с €5,6 за квадратный метр в месяц в 2008 году до €11,4 в прошлом году.
Обновлено в 03:22
Авто
В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили
Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
Обновлено в 09:51
Общество
Сахалинские рыбаки готовят снасти на хитрую сакура-масу
В нашем регионе и в соседней Японии с одинаковым азартом ловят симу.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Боевики ИГ убили 35 солдат сирийской армии за два дня
Обновлено в 04:16
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Забайкалье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МЧС и властям Забайкальского края оказать помощь пострадавшим при степных пожарах.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель крестила сына
Два месяца назад Алена Рапунцель впервые стала мамой.
Обновлено в 17:30
Общество
Минкомсвязи обновило запрет иностранцам владеть российскими СМИ
Поправки уточняют порядок владения российскими СМИ иностранцами и лицами с двойным гражданством.
Обновлено в 09:10