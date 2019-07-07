Футбол

Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожиProstoProSport 06:36

Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась от рака кожи в возрасте 53 лет. Как сообщает BBC, жена Джонса умерла в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Она боролась с болезнью на протяжении 6 последних лет.
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Супруга Винни Джонса умерла от рака кожи

Евро-футбол.ру05:33

Жена Винни Джонса умерла от рака кожи

Газета.Ru06:11

Жена Винни Джонса скончалась от рака кожи

Sports.ru05:56

Супруга Винни Джонса скончалась после продолжительной борьбы с раком

Матч ТВ05:53

Умерла жена британского актера и футболиста Винни Джонса

Sport24.ru06:16

Жена Винни Джонса скончалась от рака кожи

Чемпионат05:21

Жена Винни Джонса умерла от рака кожи

Спорт-Экспресс05:02
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
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Авто

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Политика

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Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.
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Обновлено в 05:37
Происшествия

В Петербурге загорелся детский сад

В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.
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Политика

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По словам Берлускони, Путин знает об его усилиях и ценит их.
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Армия и оружие

США призвали Германию отправить войска в Сирию

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Общество

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Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях.
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В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
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Происшествия

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Обновлено в 04:50
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Производство сельхозпродукции в РФ по итогам 2019 г может вырасти на 1%

Объем производства продукции сельского хозяйства России в 2019 году может вырасти в пределах 1% в сопоставимых ценах в сравнении с предыдущим годом или быть еще выше, в случае благоприятных экономических и погодных условий, следует из Национального доклада о ходе и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.
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При взрыве в Афганистане погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, ещё 43 пострадали в результате взрыва, произошедшего в городе Газни на востоке Афганистана.
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Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы

Петербургский Горизбирком отказал в регистрации кандидату в губернаторы от партии «Яблоко» Борису Вишневскому.
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На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде

В третьем же по значимости поединке вечера Хорхе Масвидаля уже на 5-й секунде первого раунда нокаутировал непобежденного Бена Аскрена.
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В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
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В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
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