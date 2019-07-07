Спорт
Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожиProstoProSport 06:36
Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась от рака кожи в возрасте 53 лет. Как сообщает BBC, жена Джонса умерла в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Она боролась с болезнью на протяжении 6 последних лет.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
Политика
Зеленский и Туск встретятся в Станице Луганской
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что председатель Евросовета Дональд Туск и украинский лидер посетят Станицу Луганскую.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел у линии соприкосновения на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 07:26
Общество
Храмы Пскова внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО внес в Список всемирного наследия храмы Псковской архитектурной школы.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max
Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max.
Обновлено в 12:12
Политика
ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Единоборства
Джонс победил Сантоса и сохранил титул чемпиона UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс провел удачную защиту своего титула чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив бразильца Тьяго Сантоса на турнире UFC239, проходившем в Парадайсе.
Обновлено в 02:45
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено в 07:05
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель
Обновлено в 13:15
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Театры
Мединский представит нового худрука театра Волкова в августе
Министр культуры Владимир Мединский вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым представит в августе нового худрука Театра драмы имени Фёдора Волкова вместо ушедшего с этой должности Евгения Марчелли.
Обновлено в 12:50
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Краснодар»
Краснодар на сборе в Австрии уступил в контрольном матче Крыльям Советов 1:2. У проигравших отличился Юнес Намли (46-я минута).
Обновлено в 12:47
Футбол
Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира
Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Здоровье
На выводы об опасной дозе молочных продуктов отреагировали в Минздраве
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что не существует каких-то определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 13:04
Футбол
Гризманн сам выкупит свой контракт у «Атлетико»
Напомним, в пятницу стало известно о том, что Барселона, где Гризманн должен продолжить карьеру, попросила у Атлетико отсрочки в выплате неустойки в размере 120 миллионов евро, но получила отказ.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Химическая атака в Лестершире: пострадало порядка десяти человек
По меньшей мере десять человек, включая трех полицейских, были доставлены в больницу после химической атаки возле паба в Лестершире в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 11:53
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Общество
В Эдинбурге вручили дипломы девушкам-врачам с опозданием в 150 лет
Поступившие на обучение в 1869 году девушки, ставшие известными как "Эдинбуржская семерка", стали первыми женщинами Великобритании, допущенными к получению медицинского образования.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.
Обновлено в 01:19
Футбол
ФК «Ростов» проиграл «Ганноверу»
Обновлено в 12:55
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас чуть не подрались в Лас-Вегасе
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Смертельный удар. Самые мощные боевые техники спецслужб
Первый день июля признан всеми российскими ветеранами боевых действий — как военнослужащими, так и сотрудниками силовых структур — днём памяти всех, кто воевал за Россию в различных вооружённых конфликтах.
Обновлено в 12:50
Политика
МИД Германии отреагировал на заявление Ирана по обогащению урана
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Иран объявил о планах начать обогащение урана до уровня, превышающего лимит в 3,67%, который установлен ядерной сделкой.
Обновлено в 11:54
Политика
Курц рассказал об ответственности НПО за приток мигрантов в Европу
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц в беседе с Welt am Sonntag обвинил неправительственные организации в том, что они привлекают в Европу всё больше мигрантов, вовлекая людей в опасность.
Обновлено в 10:45
Общество
Дерматолог дал советы по лечению солнечных ожогов
По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Российские военные раздали гуманитарную помощь в Восточной Гуте
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии
Семилетняя девочка, доставленная из Ингушетии в Москву, до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 08:05