Футбол

Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожиProstoProSport 06:36

Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась от рака кожи в возрасте 53 лет. Как сообщает BBC, жена Джонса умерла в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Она боролась с болезнью на протяжении 6 последних лет.
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Умерла жена британского актера и футболиста Винни Джонса

Sport24.ru06:16

Линекер выразил соболезнования Винни Джонсу в связи со смертью жены

Спорт-Экспресс07:16

Жена Винни Джонса скончалась от рака кожи

Чемпионат05:21

Жена Винни Джонса скончалась от рака кожи

Sports.ru05:56

Супруга Винни Джонса скончалась после продолжительной борьбы с раком

Матч ТВ05:53

Супруга Винни Джонса умерла от рака кожи

Евро-футбол.ру05:33

Жена Винни Джонса умерла от рака кожи

Газета.Ru06:11
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