с чего всё началось

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев. А по прилете в украинскую столицу бросила на асфальт кусок традиционного пирога, которым ее вместе с супругом встречали в аэропорту.

Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

Политика Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.

Шоу-бизнес Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем Экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем- словенским музыкантом Сашо Кузмановичем после шести лет брака.

Космос Судно «Алтай» отправилось к «оттаявшим» на Арктике новым островам Сушу, которую ранее скрывали ледники, заметили из космоса Спасательное буксирное судно "Алтай" и гидрографический корабль "Горизонт" в составе экспедиции Северного флота отправились к берегам Арктики, чтобы подтвердить открытие новых островов, сообщает пресс-служба ведомства.

Экономика Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.

Экономика В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.

Происшествия Под Ульяновском подросток убил всю свою семью Накануне, 18 августа, в Ульяновской области 16-летний подросток убил 5 членов своей семьи, в том числе двух 4-летний детей.

Космос США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М» Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Здоровье В России увеличилось число больных гастритом В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).

Финансы Сверхдоходы Фонда Национального Благосостояния России начали делить Спор по направлению денег ФНБ начался в июле 2019 года, тогда, когда объем его сверхдоходов стал выше 7,2% ВВП России.

Политика После критики Зеленского украинского блогера внесли на «Миротворец» Украинский блогер Александр Скубченко, который недавно раскритиковал указ президента Владимира Зеленского об упрощенном предоставлении украинского гражданства "преследуемым" россиянам, внесен в базу скандального сайта "Миротворец" как "враг Украины".

Культура Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+» Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».

Происшествия Блуждавшего по омской тайге мальчика выписали из больницы Трехлетнего мальчика, который два дня скитался по омской тайге, выписали из больницы.