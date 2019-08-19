Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в КиевеИзвестия 03:26
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев. А по прилете в украинскую столицу бросила на асфальт кусок традиционного пирога, которым ее вместе с супругом встречали в аэропорту.
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с чего всё началось
В Киеве премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его жену Сару встретили три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью, передают Вести Израиля.Газета.Ru03:49
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
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