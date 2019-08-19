Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в КиевеИзвестия 03:26

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев. А по прилете в украинскую столицу бросила на асфальт кусок традиционного пирога, которым ее вместе с супругом встречали в аэропорту.
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с чего всё началось
В Киеве премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его жену Сару встретили три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью, передают Вести Израиля
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Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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