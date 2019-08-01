Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравайТАСС 04:53

Премьер-министр вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев с официальным визитом. При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
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с чего всё началось
Как сообщило издание «Вести Израиля
», Сара устроила скандал на борту самолета, отчитав командира воздушного судна за то, что он не приветствовал ее должным образом.
Daily Storm03:53

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Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

ТАСС04:53

Видео: жена Нетаньяху бросает кусочек гостевого каравая на Украине

РЕН ТВ03:51

Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве

РИА Новости04:26

Супруга Нетаньяху дважды оскандалилась во время визита на Украину

REGNUM04:48

Супруга премьер-министра Израиля выбросила кусок гостевого каравая на землю в Киеве

Говорит Москва03:02

Появилось видео, как жена Нетаньяху бросила на землю хлеб и соль в Киеве

Газета.Ru05:33

Появилось видео с бросившей на землю кусок каравая женой Нетаньяху

Известия04:12
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Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Обновлено в 03:41
Политика

СМИ сообщили о секретных переговорах США с окружением Мадуро

Власти Соединенных Штатов ведут секретные переговоры с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя администрации Белого дома.
Обновлено в 05:19
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом

Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума.
Обновлено вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал о сыне

Следователи завели уголовное дело по факту убийства семьи с малолетними детьми под Ульяновском.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну

"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском

Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Политика

Росатом подал заявку на участие в проекте по АЭС «Белене» в Болгарии

Госкорпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту строительства АЭС "Белене" в Болгарии, говорится в сообщении Росатома.
Обновлено в 05:47
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Обновлено в 00:40
Происшествия

Убившему семью и себя подростку проведут психиатрическую экспертизу

Обновлено в 05:02
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Футбол

Агент Рибери считает, что игрок перейдёт в «Локомотив» до конца месяца

Жан-Пьер Берне, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франка Рибери ожидает, что до конца месяца игрок заключит контракт с московским «Локомотивом».
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Северная Корея унизила южнокорейского депутата

Центральное телеграфное агентство Кореи (КНДР) раскритиковало южнокорейского депутата Пак Чи Вона за его негативное отношение к ракетным пускам в Северной Корее.
Обновлено в 03:33
Экономика

«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика

Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В освидетельcтвовании виновника ДТП на Малышева нашли ошибки

Медицинское освидетельствование Владимира Васильева, устроившего ДТП на Малышева-Московской, содержит ошибки.
Обновлено в 03:00
Политика

ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

Обновлено в 04:09
Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Происшествия

В Нижегородской области возбуждено дело о пропаже девочки

Обновлено в 05:27
Общество

Радий Хабиров устроил подчиненным разнос за «безответственную работу»

Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос.
Обновлено в 02:41
Общество

Найдено самое дешевое место для парковки в Москве

Сопоставимые показатели отмечаются в ЖК «Саларьево Парк»: стоимость парковки здесь начинается от 59,2 тысячи рублей за метр.
Обновлено в 04:37
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Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

Обновлено вчера в 22:36
Экономика

НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России

"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
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Понсе не поможет «Спартаку» в дерби с ЦСКА

Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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