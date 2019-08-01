Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравайТАСС 04:53
Премьер-министр вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев с официальным визитом. При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
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с чего всё началось
Как сообщило издание «Вести Израиля», Сара устроила скандал на борту самолета, отчитав командира воздушного судна за то, что он не приветствовал ее должным образом.Daily Storm03:53
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Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Обновлено в 03:41
Политика
СМИ сообщили о секретных переговорах США с окружением Мадуро
Власти Соединенных Штатов ведут секретные переговоры с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя администрации Белого дома.
Обновлено в 05:19
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума.
Обновлено вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал о сыне
Следователи завели уголовное дело по факту убийства семьи с малолетними детьми под Ульяновском.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Политика
Росатом подал заявку на участие в проекте по АЭС «Белене» в Болгарии
Госкорпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту строительства АЭС "Белене" в Болгарии, говорится в сообщении Росатома.
Обновлено в 05:47
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Агент Рибери считает, что игрок перейдёт в «Локомотив» до конца месяца
Жан-Пьер Берне, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франка Рибери ожидает, что до конца месяца игрок заключит контракт с московским «Локомотивом».
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Северная Корея унизила южнокорейского депутата
Центральное телеграфное агентство Кореи (КНДР) раскритиковало южнокорейского депутата Пак Чи Вона за его негативное отношение к ракетным пускам в Северной Корее.
Обновлено в 03:33
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В освидетельcтвовании виновника ДТП на Малышева нашли ошибки
Медицинское освидетельствование Владимира Васильева, устроившего ДТП на Малышева-Московской, содержит ошибки.
Обновлено в 03:00
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Радий Хабиров устроил подчиненным разнос за «безответственную работу»
Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос.
Обновлено в 02:41
Общество
Найдено самое дешевое место для парковки в Москве
Сопоставимые показатели отмечаются в ЖК «Саларьево Парк»: стоимость парковки здесь начинается от 59,2 тысячи рублей за метр.
Обновлено в 04:37
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России
"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
Обновлено в 04:09
Футбол
Понсе не поможет «Спартаку» в дерби с ЦСКА
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00