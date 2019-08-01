с чего всё началось

Премьер-министр вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев с официальным визитом. При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.

Политика СМИ сообщили о секретных переговорах США с окружением Мадуро Власти Соединенных Штатов ведут секретные переговоры с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя администрации Белого дома.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Происшествия Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал о сыне Следователи завели уголовное дело по факту убийства семьи с малолетними детьми под Ульяновском.

Армия и оружие МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну "Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.

Армия и оружие Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.

Политика Росатом подал заявку на участие в проекте по АЭС «Белене» в Болгарии Госкорпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту строительства АЭС "Белене" в Болгарии, говорится в сообщении Росатома.

Политика Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Футбол Агент Рибери считает, что игрок перейдёт в «Локомотив» до конца месяца Жан-Пьер Берне, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франка Рибери ожидает, что до конца месяца игрок заключит контракт с московским «Локомотивом».

Армия и оружие Северная Корея унизила южнокорейского депутата Центральное телеграфное агентство Кореи (КНДР) раскритиковало южнокорейского депутата Пак Чи Вона за его негативное отношение к ракетным пускам в Северной Корее.

Экономика «Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.

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Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Общество Радий Хабиров устроил подчиненным разнос за «безответственную работу» Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос.

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