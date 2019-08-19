с чего всё началось

Премьер-министр вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев с официальным визитом. При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.

Гаджеты Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android» «Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.

Политика Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.

Происшествия В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа Местные жители увидели в оконном проеме третьего этажа многоэтажки мужчину с младенцем. Отец намеревался сбросить ребенка вниз.

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.

Общество Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).

Происшествия Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.

Общество В работе Instagram произошел сбой Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Политика Путин рассказал о превентивных мерах из-за взрыва под Северодвинском Президент России Владимир Путин заверил, что никакой угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.

Происшествия Российский подросток убил пять человек топором В селе под Ульяновском совершено массовое убийство После полудня 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево (Ульяновская область) 16-летний подросток зарубил топором всех членов своей семьи и совершил самоубийство.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Футбол Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом» Напомним, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак попросил в Instagram прощения у судей за резкость после матча «Зенита» с «Ахматом».

Шоу-бизнес Дуэйн «Скала» Джонсон женился спустя 12 лет отношений Актер отметил свадьбу на Гавайях 18 августа 2019 года звезда американских боевиков Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала организовал тайную свадьбу на Гавайях.

Армия и оружие Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.

Политика Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.

Общество Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду Уже во вторник столбики термометров поднимутся до 26-28 градусов, а в среду вплотную подойдут к 30-градусной отметке, что на 4-5 градусов выше нормы.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Шоу-бизнес Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Шейк Папарацци не сразу узнали актера на прогулке с дочерью Леей. Ведь звезда экрана отрастил усы. Одет Брэдли также был несколько неопрятно.