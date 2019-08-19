Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравайТАСС 04:53
Премьер-министр вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев с официальным визитом. При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
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с чего всё началось
На опубликованных в Сети кадрах видно, как сразу после прилета у трапа супругов встречают три девушки в традиционных украинских нарядах и предлагают гостям "хлеб-соль".РИА Новости04:26
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