с чего всё началось

Премьер-министр вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев с официальным визитом. При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.

Политика Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» «Чествуя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Зеленский.

Политика Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке Встреча пройдет в летней резиденции Эммануэля Макрона на юге Франции.

Футбол «МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клуб С 2010 года по 2012 год футболист защищал цвета московского «Спартака». Читайте также: Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»

Политика Избран новый председатель Конституционного суда Молдавии Нового председателя судьи Конституционного суда республики избрали сегодня, 19 августа.

Театры Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.

Армия и оружие Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.

Финансы Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Шоу-бизнес Овечкин спел «Крошка моя» на дне рождения своего сына Сегодня, 18 августа, сыну хоккеиста сборной России Сергею исполнился один год. Овечкин и Шубская отмечают день рождения сына.

Энергетика РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.

Экономика Изменения коснутся денежных переводов из РФ в Таджикистан Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Нацбанк Таджикистана уведомил российские и международные системы денежных переводов, что с 1 сентября в стране будет внедрена национальная система для работы с операторами и участниками рынка.

Гаджеты Появились фотографии нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8 В китайской компании Xiaomi сообщили, что в субботу состоится презентация нового смартфона Redmi Note 8. Также в этот день, по словам главы корпорации Лэй Цзюнь, пройдет презентация нового телевизора Redmi TV.

Здоровье Генпрокуратура рассказала о смерти заключенных из-за неправильного и несвоевременного лечения Генпрокуратура сообщила о смерти четырех заключенных из-за неправильного лечения и несвоевременного оказания медпомощи.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Транспорт В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.

Авто Aurus Senat стал дешевле на 10 млн рублей Небронированная версия седана Aurus Senat S600 будет стоить 8 млн рублей, а не 18 млн, как предполагалось ранее.

Происшествия Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.

Политика Дания отказалась продавать Гренландию США Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ответ на желание США приобрести Гренландию, что она не продается.

Происшествия Жена Мамаева стала жертвой аферистов Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.

Культура Елена Ямпольская вновь возглавит «Культуру» Елена Ямпольская с сентября вновь займет должность главного редактора еженедельника «Культура» — одного из старейших периодических изданий России.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Футбол Чалов обратился к фанатам ЦСКА перед матчем со «Спартаком» Нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов перед столичным дерби со "Спартаком" в рамках 6-го тура чемпионата России обратился к болельщикам армейцев.